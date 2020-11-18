中天換照案7名鑑定人想法一致　主委保證：沒政治力介入

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今日 NCC 排定審議中天新聞台、中天綜合台換照等 5 項申請案，據了解， 7 名委員從上午 9 點一路討論到中午 12 點許，前 4 項討論過程順利，委員均予以通過。
討論到第 5 項中天新聞台換照案時，由於中天在陳述意見書中，申請林麗雲、王維菁、蕭祈宏 3 名委員要迴避審理此案，7 名委員先對此進行討論，確認沒有違反規定及偏頗之虞，駁回申請，才開始針對中天新聞台換照案進行討論，因此花了較多時間。
經過討論、評分後，雖然部分委員對於中天新聞台換照的想法有些許差異，但大方向相同，一致同意駁回換照申請，下午 2 點由主委陳耀祥對外召開記者會說明。
不過，在審查會議前一天，陳耀祥遭爆出想遊說其他委員，讓中天新聞台「有條件通過」換照案。對此，陳耀祥嚴正駁斥傳言，認為這明顯是杜撰捏造、造謠生事， 7 名委員都是基於自己的立場與想法做出來的決定，以確保新聞專業自主，也強調沒有任何政治力介入。
現場有媒體質疑，中天新聞台換照未通過， NCC 恐成為言論自由劊子手，陳耀祥強調，他是抱持著向人民負責、向歷史負責的心態，出面主持記者會，決議可受外界公評，未來中天要提出權利救濟或訴訟，也尊重當事人的決定。
如果未來 NCC 行政訴訟失利，是否會為此請辭負責？陳耀祥表示， NCC 委員有任期保障，沒有針對個案換照辭職問題。