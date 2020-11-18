賺取黑心錢　豪品公司以陸製口罩假冒MIT

員林豪品國際實業公司，進口大陸製造的一般非醫用口罩，以自家公司外盒包裝混充為MIT醫用口罩販售牟利，不法獲利逾2500萬元；彰化地檢署今（18）日偵結，將公司負責人呂錫賓依刑法加重詐欺取財及商品虛偽標記等罪嫌起訴，成為彰化縣首宗口罩國家隊遭起訴案例。

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▲業者將中國製口罩「換裝」至印有台灣製包裝盒販售。（圖／資料照）

× ▲業者將中國製口罩「換裝」至印有台灣製包裝盒販售。（圖／資料照）

彰檢襄閱主任檢察官葉建成說，日前檢警會同衛生局前往搜索、稽查，呂男獲200萬元交保，回廠辦理退貨事宜，已退款642多萬元，扣除後剩餘1914萬元不法所得，將一併向法院聲請宣告沒收。

▲員林市豪品公司被經濟部查出已進口的大陸非醫用口罩冒充台灣製醫用口罩，流入市面販售。（圖／資料照）

× ▲員林市豪品公司被經濟部查出已進口的大陸非醫用口罩冒充台灣製醫用口罩，流入市面販售。（圖／資料照）

檢警調查，豪品公司今年3月日才取得衛福部核發第一等級醫療器材許可證，並在員林二廠內生產醫用口罩，並加入實名制口罩徵用行列，成為口罩國家隊，在中央流行疫情指揮中心宣布自6月1日解除口罩管制可自由買賣後，即透過網路對公眾散布販賣醫用口罩之不實訊息，或利用實體通路不實兜售。

檢方指出，豪品將陸製口罩重新包裝後以「H559型平面活性碳」、「H5707型兒童三D立體」、「H5738型成入三D立體」等3款產品，賣給不知情的通路廠商，並透過蝦皮、奇摩、露天拍賣等網路平台，共賣出9萬8153盒、共490萬7650片的口罩，詐取2556萬多元，直到經濟部標準檢驗局等查核小組接獲通報，今年9月10日由彰檢指揮警調查辦。

檢察官還在起訴書中指出，被告呂男詐欺罪數之計算應以銷貨交易次數為準，即每一單據憑證代表一次交易，是以被告就非實體通路銷貨部分，共計加重詐欺取財114次，就實體通路銷貨部分，共計普通詐欺取財472次，請法官予以分論併罰。

▲豪品公司進口3D款立體口罩與平面口罩，再裝入印有台灣製造的盒子販售。（圖／資料照）

× ▲豪品公司進口3D款立體口罩與平面口罩，再裝入印有台灣製造的盒子販售。（圖／資料照）

該案由經濟部標檢局查核，該公司進口非醫用口罩流向有異，因此進行檢舉，彰化檢方獲報偵辦，發現豪品公司雖有立體口罩機台，但早已於2月停產也出售，卻能販售立體醫用口罩，因此「移花接木」罪行而被揭發。