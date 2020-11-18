賺取黑心錢　豪品公司以陸製口罩假冒MIT

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彰檢襄閱主任檢察官葉建成說，日前檢警會同衛生局前往搜索、稽查，呂男獲200萬元交保，回廠辦理退貨事宜，已退款642多萬元，扣除後剩餘1914萬元不法所得，將一併向法院聲請宣告沒收。
檢警調查，豪品公司今年3月日才取得衛福部核發第一等級醫療器材許可證，並在員林二廠內生產醫用口罩，並加入實名制口罩徵用行列，成為口罩國家隊，在中央流行疫情指揮中心宣布自6月1日解除口罩管制可自由買賣後，即透過網路對公眾散布販賣醫用口罩之不實訊息，或利用實體通路不實兜售。
檢方指出，豪品將陸製口罩重新包裝後以「H559型平面活性碳」、「H5707型兒童三D立體」、「H5738型成入三D立體」等3款產品，賣給不知情的通路廠商，並透過蝦皮、奇摩、露天拍賣等網路平台，共賣出9萬8153盒、共490萬7650片的口罩，詐取2556萬多元，直到經濟部標準檢驗局等查核小組接獲通報，今年9月10日由彰檢指揮警調查辦。
檢察官還在起訴書中指出，被告呂男詐欺罪數之計算應以銷貨交易次數為準，即每一單據憑證代表一次交易，是以被告就非實體通路銷貨部分，共計加重詐欺取財114次，就實體通路銷貨部分，共計普通詐欺取財472次，請法官予以分論併罰。
該案由經濟部標檢局查核，該公司進口非醫用口罩流向有異，因此進行檢舉，彰化檢方獲報偵辦，發現豪品公司雖有立體口罩機台，但早已於2月停產也出售，卻能販售立體醫用口罩，因此「移花接木」罪行而被揭發。
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