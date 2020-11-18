跨世紀悲劇史詩「樓蘭女」　明年一月經典重現台中

睽違13年，新象環境文創攜手當代傳奇劇場，將於明年元月重現跨世紀經典劇作「樓蘭女」，由林秀偉、魏海敏、吳興國、許博允、葉錦添原班人馬江湖重聚，明年1月23、24日首度登上臺中國家歌劇院演出。

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「樓蘭女」改編自希臘三大悲劇詩人之一──尤里庇狄斯著名劇本「米蒂亞」，講述樓蘭公主美蒂雅因遭心愛男子遺棄，展開一連串復仇行動，終至殺死親生兒女的悲劇故事，對女性意識及情感描繪至深，撼動人心，27年前在國父紀念館首演，因手法前衛，轟動國際，後於2008年巡迴香港、上海演出。

「樓蘭女」將於明年1月再現江湖，先在全台巡演7場，包括台北國父紀念館演出3場，台中歌劇院演出2場；明年2月移師高雄衛武營續演2場，再展開全球巡演，計畫中，還將前往希臘古劇場演出。



▲一向演出英雄等正面角色的吳興國，在樓蘭女中扮演負心漢，就是現今所說的「渣男」，他笑說是被恨得牙癢癢的角色。（圖／記者金武鳳攝，2020.11.18) 為國內藝術耕耘40餘年的許博允表示，「樓蘭女」現時重演，更加成熟進化，將以台灣為起點，全球巡演，許博允說，距首演至今，「樓蘭女」依舊經典前衛，但演員經過27年歲月沈澱與人生歷練，銓釋內涵更是爐火純青，恰到好處。加上科技進步，無論舞台、音樂也都有新的設計與進化，台中人很幸福，能看到最經典進化的「樓蘭女」。





飾演美蒂亞的魏海敏曾在27年前首演「樓蘭女」，在宣傳會上她透露，當時太年輕，對於必須一個人在舞台上演出145分鐘，又要從傳統戲曲融入舞台劇演出，可說是一大挑戰，心理壓力大，一度有意拒演。



▲為國內藝術耕耘40餘年的許博允，在吳興國心中，他引進國外藝術養分滋養國內藝術，應該頒給他最高榮譽獎。（圖／記者金武鳳攝，2020.11.18) 結果證明，京劇國寶不是浪得虛名，由於傳統京劇紮實功力，魏海成功挑戰了不可能任務，全場演出145分鐘，創下在舞台上換了三套衣服未下場紀錄。如今時隔多年再演，魏海敏對角色詮釋更精萃成熟。





自稱已到退休年紀的吳興國說，他一向演出英雄、正直之士角色，在「樓蘭女」演一個負心漢，就被恨得牙癢癢的，事實上，他在劇中相當於配角的甘草效果，全部戲集中在魏海敏身上，有賴她對女性意識與情感詮釋，憑她演過那麼多傳統大戲，這戲對她是游刃有餘。





















