中天新聞台審照未過　馬英九：戕害言論自由必加倍奉還

NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞

中天新聞台審照未過　馬英九：戕害言論自由必加倍奉還

記者丁上程/台北報導

calendar_today2020-11-18 18:54:41

前總統馬英九10日痛批蔡英文總統沒有真心捍衛中華民國，光講有決心維持兩岸穩定的「漂亮話」，又有何用？( 圖／記者陳弘志攝，2020.10.10 )
▲針對中天新聞台換照未過關一事，前總統馬英九18日在臉書上，痛批總統蔡英文與民進黨政府戕害言論自由與民主，民意必加倍奉還。( 圖／記者陳弘志攝，2020.10.10 )
國家通訊傳播委員會（NCC）今天（18日）下午召開記者會，針對中天新聞台換照一事，以委員七比零反對換照的懸殊比例，宣布中天新聞台不予換照。對此前總統馬英九也在臉書上發文，表示歷史必將為蔡英文總統與民進黨的獨裁專政好好記上一筆，臺灣遭受戕害的言論自由與民主，也必對蔡總統與民進黨「加倍奉還」！
我是廣告 請繼續往下閱讀
馬英九表示，不出所料，中天新聞台遭NCC撤照。「民進黨執政以來，為了鞏固政權而無所不用其極，本應獨立行使職權的政府機關一一「東廠化」，使出各種政治手段威逼異己，並藉所謂「轉型正義」、「國家安全」、「守護民主」等冠冕堂皇的理由，不斷限縮臺灣的言論自由。」馬英九說，「如今連關閉電視新聞台這種極權國家才有的醜事也做得出來，蔡政府創下中華民國新聞史上最黑暗的一天」。
馬英九直言，言論自由受憲法明文保障，中天新聞台因政治力介入而被撤照，斧鑿斑斑。我支持中天依法訴訟、爭取權益，也提醒所有媒體朋友，唇亡齒寒，每家媒體都可能成為下一個被國家機器惡整的受害者，大家應該一起發聲，譴責蔡政府的惡行，全力捍衛第四權。
最後馬英九也引述聯合報創辦人王惕吾的說法，表示「總統有任期，報紙（媒體）無任期」。直言「歷史必將為蔡英文總統與民進黨的獨裁專政好好記上一筆，臺灣遭受戕害的言論自由與民主，也必對蔡總統與民進黨『加倍奉還』！」
關鍵字

延伸閱讀

我是廣告 請繼續往下閱讀

NOW民調中心

12月1日起八大場所強制戴口罩，不戴口罩最高罰1.5萬，您怎麼看？

12月1日起八大場所強制戴口罩，不戴口罩最高罰1.5萬，您怎麼看？

繼續作答
中天新聞換照案未通過NCC的審查，您怎麼看？

中天新聞換照案未通過NCC的審查，您怎麼看？

繼續作答
一年一度「甜蜜的負擔」！您覺得送什麼聖誕禮物才能讓另一半留下最完美的回憶？

一年一度「甜蜜的負擔」！您覺得送什麼聖誕禮物才能讓另一半留下最完美的回憶？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀
campaign即時
推薦閱讀