北水南調度危機　鄭文燦：調度、備援、節流三管齊下

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北水南調度危機　鄭文燦：調度、備援、節流三管齊下

記者李春台/桃園報導

calendar_today2020-11-18 19:04:19

鄭文燦視察鳶山堰
▲鄭文燦表示，透過「板新大漢溪水源南調桃園計畫」，已完成供水南調設備，最高達49萬噸，對桃園地區供水短缺現象有很大的助益。（圖／桃園市政府提供）
桃園市長鄭文燦今(18)日下午與經濟部水利署長賴建信及台灣自來水公司副總經理李嘉榮等人前往鳶山堰水庫視察北水南送調度供水情形，鄭指出，雖然石門水庫蓄水量較先前回升，但水情依然吃緊，目前桃園每日用水約需115萬噸，透過「調度、備援、節流」三管齊下，確保度過明年6月前的枯水期。
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鄭文燦表示，為有效利用水資源，將板新地區鳶山堰及三峽河水源南調供應桃園地區用水需求，達成新店溪及大漢溪水源聯合運用目標，透過「板新大漢溪水源南調桃園計畫」，已完成供水南調設備，最高達49萬噸，對桃園地區供水短缺現象有很大的助益，也解決了部分桃園地區供水不足現象。
鄭文燦說，目前桃園每日用水約115萬噸， 台灣自來水公司第十二區管理處除充分利用自有水源，向北水處購水，至10月底約為1億8,000噸，將鳶山堰及三峽河水源全力支援桃園地區，截至目前為止水量已高達5,830萬噸。經濟部水利署及台灣自來水公司近年推動執行板新地區供水改善計畫下，翡翠水庫水源可挹注板新地區用水，而板新淨水場可藉「板新大漢溪水源南調桃園幹管」回供桃園地區，「桃園-新竹備援管線」則可靈活調度石門水庫水源支援新竹，北水南送提升北部供水穩定。

鄭文燦提到，因應下半年水情不佳，市府配合中央推動農地停灌及補償金發放計畫，並持續召開抗旱會議推動許多抗旱對策，包括提供水資源回收中心的放流水給民間業者、開放抗旱水井供各類使用，以及協助提供埤塘水源反向供水給淨水廠等，並持續推動節水計畫，平均節水率達5%至10%；針對復興區49個簡易自來水系統如出現枯竭情形，也已備妥水車送水計畫，期盼透過「調度、備援、節流」三管齊下，讓市民用水獲得滿足。
賴建信指出，石門水庫每年需蓄滿4次才能供給大部分的桃園地區並支援新竹及板新地區的用水，但今年年初至今，石門水庫從來沒有滿庫過，為此，自來水公司啟動分組調控措施，協調調度翡翠水庫等水源，緩解石門水庫水位下降情形，水利署將與桃園市政府及自來水公司等相關單位持續合作，協調調度相關抗旱水源，度過嚴峻的水情考驗。
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