影／彰縣慶祝清潔隊員節　向清潔隊員致敬

彰化縣長王惠美今（18）日表揚模範年度清潔人員時語出驚人的表示，王惠美說，她當過鎮長，了解到鄉鎮市長要有清潔隊員的用心與努力，才會有好的風評，並影響民調好壞，因有清潔隊員幫忙，才能清潔市容，民眾最有感。

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▲彰化縣政府爭取到環保1億多元的補助，大規模採購52部各式清潔車，作為全體清潔隊員增添清潔利器。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.18）

× ▲彰化縣政府爭取到環保1億多元的補助，大規模採購52部各式清潔車，作為全體清潔隊員增添清潔利器。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.18）

彰化縣環保局今(18)日在統一渡假村鹿港文創會館慶祝「清潔隊員節」，王惠美與行政院環境保護署副署長蔡鴻德等到場向所有清潔隊員感謝致敬，並表揚年度模範清潔隊員、頒發技能競賽優勝加菜金，同時授予各式清運車輛52輛，可說是歷年來最多。

王惠美表示，今年因為爭取到環保1億多元的補助，加上縣府與公所配合款2600多萬元，總共用了1.3億多元，大規模採購52部各式清潔車，其中包括24部垃圾車、16部資源回收車、8部廚餘轉運車、3部抓斗車及1部清溝車，為全體清潔隊員增添清潔利器。

▲彰化縣長王惠美、行政院環境保護署副署長蔡鴻德等人校閱52部各式清潔車。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.18）

× ▲彰化縣長王惠美、行政院環境保護署副署長蔡鴻德等人校閱52部各式清潔車。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.18）

蔡鴻德表示，全世界有哪一個國家可以做到垃圾不落地，就是我們台灣，這就是清潔隊員的驕傲，而台灣資源回收是全世界第二名，僅次於德國，這項成績要大大感謝清潔隊員的付出。

蔡鴻德指出，政府統一發給清潔隊員隊服，手套，及安全鞋，希望工作更加安全，未來環保署希望能把垃圾車的汰換年限縮短從15年到12年，讓清潔隊員有更安全的使用車輛，也會從清潔隊員穿的、住的、行的以及制服與車輛清洗的設備、環境與安全各面向來加強，不希望損失任何一位隊員是環保署的目的，也請隊員多多互相提醒，注意職業安全。

▲彰化縣長王惠美向所有清潔隊員感謝致敬。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.18）

× ▲彰化縣長王惠美向所有清潔隊員感謝致敬。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.18）

王惠美說，清潔隊人員，是政府部門最基層站在第一線服務民眾的功臣，才能維護生活好環境與幸福好城市；因此在會中特別頒發獎狀與禮券，還表揚28位來自各鄉鎮市的模範清潔人員，表揚他們認真盡責工作的熱忱，同時也強調，今年因為全球疫情緊繃，清潔隊員不只是要負責垃圾清運，還要進行學校、公園的消毒工作，只能說感謝、感謝再感謝。

▲彰化縣長王惠美、行政院環境保護署副署長蔡鴻德等人頒發技能競賽優勝加菜金。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.18）