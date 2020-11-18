雙11瘋買後又不領！司機怨「2類人」狂踩雷：愛買沒有錯

雙11「光棍節」各大電商平台都推出超殺優惠，不少民眾忍不住瘋狂下單清購物車，導致全台物流中心和超商出現大量貨物，有不少超商店員就拍下待收貨物堆積如山的畫面，更有快遞司機無奈抱怨許多買家下單後的態度，直言「愛買不是你的錯，錯的是你的做人態度」。

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搶優惠後有民眾期待貨物趕緊送到家門，但也有不少結帳後就忘記取貨的民眾，讓業務量大增的快遞司機苦不堪言，這名在臉書《爆怨2公社》大吐苦水的司機就呼籲買家們「希望你們這些人，打電話要接，電話不要拿塑膠；門鈴按了要回應，不要慢慢來，門鈴壞了要記得修，還有東西送到了，不要事後馬後炮，誰難看都不知道」。

▲貨運司機無奈表示，自己常遇見不接電話的客人。（圖／翻攝自臉書《爆怨2公社》）

許多快遞、物流人員也感同身受，紛紛在留言區分享自己「被放鳥」的經驗，「同感，非常討厭電話不接的，離開很遠了才回電說今天一定要拿到，為了那家又要來回開好幾公里」、「常常都有客戶不接電話，按門鈴連應聲都不應，就直接要你上樓。有些寄件人明明就沒付樓層費，收件人還硬要司機上樓」、「過來人！還有貨一拖再拖都不領，等到被退回在那邊抱怨」、「不懂明明是物流業為何會搞得像服務業」。

而該篇司機的心聲也被眾多網友分享，更有不少民眾心疼表示「貨運司機真的很辛苦，常常看到他們滿身大汗在送貨，謝謝你們」、「買24小時到貨的物品，也是後天早上才收到，我還跟郵差說『辛苦了』」、「如果不是住在有物業的社區可以代收，又不方便接電話，還是去超商取貨吧」、「我是等電話的，收完貨都會再加幾句謝謝辛苦了」。（編輯：楊智傑）