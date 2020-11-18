農民職災保險自付額免負擔 宜縣府鼓勵農民加入
記者李清貴/宜蘭報導
calendar_today2020-11-18 20:01:07
宜蘭縣政府結合縣內各基層農會自7月1日起全額補助農民職業災害保險自付額，至今已有146件獲得理賠案件，理賠金額達299萬元，縣長林姿妙今(18)日鼓勵農民加入職災保險，讓務農更有保障。
宜蘭縣為農業大縣之一，縣內從事農業並領有農保的農民有2萬5000名左右，農保自民國78年開辦以來，屢有農民因中暑或操做割草機受傷，卻無法像勞保有職業災害的住院津貼等補助，經宜蘭縣議會及縣府共同向行政農業委員會提出建議，107年11月1日開始試辦農民職業災害保險，提供傷害給付、就醫津貼、身心障礙給付及喪葬津貼等4項給付，讓農民在發生職業傷害事故時，能有更充足的給付予以保障。職災保險試辦至今，全縣投保人數達5,071人，占本縣農保人數19.8%。職災保險原由農民負擔繳納的保費每月15元，由縣府籌編預算經議會通過，結合全縣10家基層農會全額補助，於今年度7月至12月半年期間，估計將補助50萬元，而明(110)年也已籌編相關經費審議中。農業處指出，經向勞保局瞭解試辦至今，宜蘭縣已有146件獲得理賠案件，理賠金額達299萬元，希望有實際從事農業，符合資格的農民，趕快到農會提出申請，以保障自身的權益，如有任何問題可詢問所屬農會或宜蘭縣政府農業處，聯絡電話:03-9251000分機1610、1616。