推失智共照獲肯定　陽明大學附設醫院獲台灣企業永續獎

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推失智共照獲肯定　陽明大學附設醫院獲台灣企業永續獎

記者李清貴/宜蘭報導

calendar_today2020-11-18 20:23:08

陽明大學附設醫院以「I-SHARED共同守護，不失記憶」榮獲醫院HSR永續方案銀獎
▲陽明大學附設醫院以「I-SHARED共同守護，不失記憶」榮獲醫院HSR永續方案銀獎。（圖／陽明大學附設醫院提供)
國立陽明大學附設醫院以「I-SHARED共同守護，不失記憶」榮獲「2020第13屆台灣企業永續獎」醫院HSR永續方案銀獎。
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財團法人台灣永續能源研究基金會今(18)日舉辦「2020第13屆台灣企業永續獎」（TCSA, Taiwan Corporate Sustainability Awards）頒獎典禮，國立陽明大學附設醫院以「I-SHARED共同守護，不失記憶」榮獲醫院HSR永續方案銀獎殊榮。
台灣企業永續獎分成企業永續傑出人物獎、企業永續綜合績效類、企業卓越案例類及企業永續報告類等四大獎項類別，今年度為獎勵醫院推動國際或國內社區/遠距民眾醫療、高齡友善健康照護及家屬社會關懷與心靈照顧等成效，於「企業卓越案例」類特增設醫院HSR方案獎，以彰顯醫療院所在永續績效及社會責任上之優異表現。

陽明大學附設醫院院長楊純豪表示，陽大醫院於2008年由署立宜蘭醫院改制而成立，是蘭陽地區歷史最悠久的醫院也是唯一區域級公立醫院。承續著百年宜蘭大病院的優良傳統，以「無牆醫院、網網相連、照護有愛、樂齡無礙」的理念，為蘭陽地區建構出以社區為基礎的完整區域醫療體系。

楊純豪指出，鑒於宜蘭人口老化及失智症盛行率皆高於全國，對於失智、失能者長期照護甚至健康促進已然成為迫切的需求，因此，陽大附醫以醫院為中心，為失智長輩規劃了完整的照護模式，結合縣內醫療團隊、長期照護、社區及社會企業等資源共同合作，攜手佈建宜蘭縣失智共同照護網的藍圖。
楊純豪表示，該院「失智共同照護中心」即是以I-SHARED(共同守護，不失記憶)(Integrated Social and Humanistic Approach to Retain Energy of Dementia)模式，從醫院至社區結合區域教學醫院，基層醫師，社區據點、長照機構、失智友善商店及社會企業、團體等，在醫院端成立失智症整合門診，日間照護，護理之家及安寧病房，建立失智症個案管理系統，提供「全程、全人」的照護；社區端成立失智症社區據點，結合家庭互助團體及友善商家，提供「全家」的照護。
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