影／大學外籍生參訪北斗警分局　認識波麗士大人

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影／大學外籍生參訪北斗警分局　認識波麗士大人

記者陳雅芳／彰化報導

calendar_today2020-11-18 21:15:00

大學外籍生參訪警局
▲北斗警分局邀情明道大學外籍學生到警分局進行參訪，外籍生們參觀包含報案流程、讓他們大開眼界。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.18）
有鑒於日前發生在台就學的馬來西亞籍鍾姓女大生遇害案，為提高對外籍學生的保護意識，彰化縣北斗警分局今（18）日邀情90位明道大學外籍學生，到警分局進行參訪，來自非洲史瓦帝尼的西布松說，畢業後想留在台灣當警察，分局長王國峯說，拉近警察與學生們的距離，讓他們在台安心就學。
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▲北斗警分局邀情90位明道大學外籍學生，到警分局進行參訪。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.18）
▲北斗警分局邀情90位明道大學外籍學生，到警分局進行參訪。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.18）
 
馬來西亞籍鍾姓女大生在台遇害案，震驚社會，也讓各級學校及警政單位不少人丟官，明道大學90位外籍學生今（18）日到北斗警分局參訪，由警察同仁引導入內，從報案櫃台受理案件，一直到實彈射擊等觀摩，都讓外籍學生大讚台灣警察的實力，現場有香港學生表示，今天對台灣警察有全新的認識，除精實的防衛能力，最大的感受就是親和力。

王國峯指出，邀請外籍學生到分局參訪，展示優質先進的武器，讓同學們知道，台灣警察是絕對有能力保護他們，在來最重要的是能拉近警察與外籍生的距離，他們隻身之外，要讓他們知道在台除學校老師之外，警察是他們最堅強的後盾。

▲分局教官教導初階防身術。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.18）
▲分局教官教導初階防身術。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.18）
王國峯表示，事實上明道大學地理環境與長榮大學相似，四周都是稻田樹林，日前發生馬來西亞女大生案後，分局這邊就趕緊聯繫協助裝設路燈等照明設備，但他認為除了硬體設備加強，最重要的是要加強學生的自衛能力，透過實際操作基礎防身術，讓同學們能保護自己，還能保護別人。

王國峯介紹該分局針對校園安全所做策進作為，包括建立聯絡窗口、提升見警率、縣府修剪路樹改善夜間照明等。接著由北斗派出所所長介紹警方受理報案流程，並於北斗派出所辦公室進行警械展示及說明。

▲員警對參訪大學外籍學生實施酒測教育體驗。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.18）
▲員警對參訪大學外籍學生實施酒測教育體驗。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.18）
 

另由偵查隊派員現場示範指紋捺印、操作路口監視器及進行鑑識器材等裝備展示；由分局教官教導初階防身術及參觀員警手槍實彈模擬射擊，學生身歷其境，直呼非常具有震撼力及臨場感。

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