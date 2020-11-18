羅東鎮公所辦公廳舍重建地點 鎮長、代表會主席各有堅持
羅東鎮公所辦公廳舍重建地點 鎮長、代表會主席各有堅持
記者李清貴/宜蘭報導
calendar_today2020-11-18 22:13:57
羅東鎮公所因辦公廳舍老舊將進行重建規畫，不過，鎮長吳秋齡與鎮代會主席李錫欽對於該就地重建或遷移至郊區機關用地卻有不同看法，吳秋齡認為，異地重建需花6.3億價購土地，對公所財政是沉重負擔；李錫欽則主張，原址應建為商業大樓，鎮公所應遷移至郊區機關用地，這樣蛋黃區商圈才有發展空間。
羅東鎮公所位於鎮內市中心，正前方即為熱鬧的羅東夜市，是鎮內重要的商業區。公所因辦公廳舍老舊，去年提出原地重建的規畫，但鎮代會主席李錫欽主張公所原址應建為商業大樓，辦公廳舍則該遷移至郊區機關用地，如此，蛋黃區商圈才有發展空間，今天他結合副主席邱文生以及林意評、林美滿、林聰文等代表，提出鎮公所辦公廳舍應遷移至鄰近羅東運動公園的工保區「異地重建」的訴求。鎮長吳秋齡則出示里長、社區理事長的連署書，強調公所原址重建是許多人的期待，吳秋齡說，遷建至羅東運動公園旁工保區機關用地，光購地費用就要6.3億元，這對公所而言是沉重負擔，由於李錫欽揚言不排除對公所改建案發起公投；吳秋齡則表示，若真有需要，也可以依此來做決定，但真的有必要嗎？