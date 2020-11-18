巷仔內／NCC以７:０完封中天換照案　有無符合社會期待？

NCC於今（18）日正式針對中天新聞台換照案做出決議，7名委員立場一致地以7:0票數，否決中天新聞台的換照許可。由於社會對該案正反立場都有，各界也還有相當多討論，而NCC最終以「完封」票數判中天新聞台死刑，也讓人好奇這7名委員是否有特定政治立場？握有生殺大權的委員，是否真能代表全民的訴求或想法？

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據了解，審議中天換照案的7名委員，分別為NCC主委陳耀祥（法律專業）、副主委翁柏宗與委員蕭祈宏（電信專業）、委員鄧惟中與孫雅麗（資安專業），及林麗雲、王維菁（傳播專業）。經調查，除了林麗雲過去有較明確的反旺中色彩外，另外6名委員並無鮮明政黨色彩或積極參與政治活動。

林麗雲在台大新聞所任教時，曾參與了反旺中（併購中嘉）的「反媒體壟斷」運動，也由於過去反旺中背景，在這回審議中天換照時受到不少挑戰。不過，林曾對媒體表示，無論是反媒體壟斷或擔任NCC委員，都是基於「保障言論自由的多元表現」為出發點，更指出處理中天新聞換照案絕對不會針對個案。

另一位曾傳出爭議的王維菁，是在今年4月總統府駭客洩密案中，被揭露提名過程有問題，甚至指出官方在提名王時，有向她徵詢中天新聞換照案的意見。不過王維菁在NCC委員的任職記者上表示，自己把「總統府駭客事件」視為假訊息，她被徵詢委員職位過程中，並沒有「被提到」中天電視台事件，自己也不需要為政黨服務。

除了以上兩名明確或被質疑有特定政治立場外，陳耀祥、翁柏宗、蕭祈宏、鄧惟中與孫雅麗其實比較像是「政治素人」，而NCC認為「反媒體壟斷」或「爭取言論自由」立場，不影響中天換照案的審議，因此7名委員都不需要為此案迴避。最後中天換照案就被以7:0否決，票數差距過大，也證實NCC內部對該案真的沒有太多歧見。

不過，如同文章開頭所提，「中天換照案」在台灣社會還有很多雜音，甚至連綠營內部或支持者，都有人認為社會上不應該只有一種聲音、政府不應該剝奪不同立場的新聞單位生存權…，但最後NCC以「完封」收場，和社會期待與民眾認知的比例差異似乎太大。

此外，NCC明知林麗雲對旺中的經營立場鮮明，卻依舊不進行迴避，寧願硬著與中天對幹，也要拿個完封戰績，這過程更容易落人口實。

事實上，「頻道」是國家資產、全民資產，和民間印報紙、辦雜誌、架網站不同，政府把關使用國家資產的資格、檢查業者是否合乎規定，絕對天經地義，但審議結果、比例，明顯與社會期待不相符下，容易讓人對擁有投票權的委員立場有所質疑，再加上NCC對人選的不避嫌、不迴避決定，決議恐怕更難說服所有民眾。

今天NCC對中天換照投下反對票，中天新聞台還能向NCC提起訴願，轉給行政院審議；提訴願後，也可向行政法院聲請停止執行或假處分，也還有機會留在原頻道續播，但許多專家都認為成功翻盤機會不大。

但日後，各新聞台頻道面臨換照時，挺中天立場者勢必要求以同樣標準檢視，委員身份、審議標準、社會的期待一定還會掀起另一波風暴，言論自由與政治力介入新聞自由的議題，肯定不會因為中天換照案的落幕而劃下句號。