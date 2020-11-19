名家論壇》沈榮欽／政府是否藉由換照侵害了言論自由？

【本文由沈榮欽授權刊登】

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NCC以7:0否決中天換照，中天確定出局。全案最困難之處在於：政府原是媒體監督的對象之一，但是現在卻必須由政府機關管制媒體執照。問題是：如果不由政府機關管制，那麼又該由誰管制呢？

反對政府管制者認為政府否定中天換照即否定言論由由，以及換照並非申請執照、政府應該在最大限度上避免實質審查。不過過分強調「政府換照審查卻不能實質審查」，同時否定了換照審查的必要性，反而存在內在邏輯的問題；更根本的問題還是：政府是否藉由換照侵害了言論自由？





在此需要先對「政府」加以定義，政府管制的兩難之一正在於球員兼裁判的雙重角色，因為政客與其他人無異，同樣對於各種激勵制度有所反應，也同樣對於權力與情緒十分敏感，因此球員兼裁判所隱含的誘因問題確實可能存在政客之中，如同存在於一般人之中，當然也同樣存在媒體經營者之中。





因此各國為了減緩這個問題，大多避免由受到監督的行政機關直接管制媒體，而由獨立機關負責，以避免執政者有強烈的誘因干預媒體以遂己意，而由具有獨立性的監管機構來避免球員兼裁判的弊病。因此獨立機關的人選產生與運作方式的獨立性便十分重要，NCC便是為了管制媒體而生的獨立機關。雖然獨立性的程度有別，但是由財政部長主理貨幣政策，顯然不如獨立機關中央銀行更能夠促進貨幣政策的獨立性。





獨立機關的存在在於同時擴大參與性與提高專業性，讓不同背景與不同能力的人與專業人士得以共聚一堂，透過透明的程序管制產業，降低政治主宰的程度，以確保政府的管制措施能夠快速適應市場的變遷。





因此對於中天換照管制的真正問題在於：當中天明顯濫用新聞與言論自由且違背改善承諾時，NCC的管制真的能夠促進言論市場的健康發展嗎？





這部分取決於NCC的管制措施如何被其他媒體業者與市場潛在進入者如何詮釋而定。如果相關利害人認為NCC換照審查的管制建立在一套透明且有助於言論市場競爭的準則，那麼NCC對於中天長期濫用新聞與言論自由的糾正，便能夠產生示範作用，有助於良性發展；但是如果相關利害人將之詮釋為NCC政治議程與中天政治議程的對決，便無法對言論市場產生良善的效果，這也是民眾必須仔細辨明中天支持者究竟是以事實揭露管制的政治過程還是企圖將管制政治化的原因。











●作者：沈榮欽／加拿大約克大學副教授



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