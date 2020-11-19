NBA／無意外！勇士榜眼籤選中鋒、球三弟成黃蜂探花

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NBA／無意外！勇士榜眼籤選中鋒、球三弟成黃蜂探花

記者鍾東穎/台北報導

calendar_today2020-11-19 09:34:29

2020選秀會狀元呼聲最高的James Wiseman。（圖／美聯社／達志影像）
▲James Wiseman。（圖／美聯社／達志影像）
2020 NBA選秀會今(19)日登場，因2019 新型冠狀病毒（COVID-19）疫情關係，透過網路連線選秀，灰狼狀元選擇喬治亞大學後衛Anthony Edwards，勇士榜眼帶走長人James Wiseman，黃蜂探花則是「球三弟」LaMelo Ball。
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Edwards、Wiseman和Ball是今年選秀最大熱門，三人被預測會成為前三順位，今天結果出爐也無意外三人陸續中選。
身高7尺1吋(約216公分)的Wiseman模板是湖人球星「一眉哥」Anthony Davis，高中生涯獲獎無數包含喬丹經典賽的MVP，也被譽為2019年全美第一高中生。

▲澳洲聯賽後衛Lamelo
▲澳洲聯賽後衛Lamelo Ball。（圖／美聯社／達志影像）
而LaMelo之前在澳洲的NBL打了12場比賽，繳出17.0分、7.6籃板、6.8助攻的成績，專家看好他是今年選秀會上最佳的進攻球員之一，擁有6呎7吋的身高，以及身為控衛最需要的出色控球能力。
接著第4至10順位為公牛、騎士、老鷹、活塞、尼克、巫師、太陽，第11至20順位，馬刺、國王、鵜鶘、塞爾提克、魔術、拓荒者、灰狼、獨行俠、籃網、熱火。
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