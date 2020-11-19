萊劑美豬牛美國查廠 陳時中冤喊：沒強拿肉灌到大家嘴裡
萊劑美豬牛美國查廠 陳時中冤喊：沒強拿肉灌到大家嘴裡
記者劉雅文/台北報導
calendar_today2020-11-19 09:43:08｜update2020-11-19 09:44:57
政府決定明年1月1號起，開放美國含有萊克多巴胺瘦肉精美豬、美牛進口來台，這項政策引發各界反彈，對此衛福部長陳時中，今天上午受邀參與廣播節目時提到，還是要實體（去美國）看一看，一定要有自己的人去查，會派專業人士。
針對相關查廠程序，陳時中強調，一定會有一些因應的作為，衛生單位要確保衛生安全，不能確保的話會有不同的意見，雖然整體因為疫情有些要去妥協，但都在談判中，不過對於是不是一定會有查廠作業，陳時中允諾：「我們一定要能夠眼見為實」。至於主持人追問，會不會親自查廠？陳時中則是笑答：「這種事情不需要到我，但要我去，我也很樂意去」。陳時中強調，開放美豬美牛進口，但能不能進來是另一回事，他認為開放是有條件的，不是隨便塞一台飛機進來，東西就要運進來，還要程序核可，沒有安全衛生驗證不會讓它們進到台灣來。面對各界抨擊，陳時中喊冤，採訪會後又回過頭向媒體強調：「我們是允許一定標準的進來，現在好像我們強拿著肉要灌到大家嘴巴裡，大家有個人的選擇」，他強調，要符合的標準除了MRL之外，還有很多項標準在，不符合的不會進來，都是退運、銷毀，不是核准了肉就跑到嘴裡，還要安全檢驗、自由選擇，中間有很多經濟行為，都可以保障安心使用。