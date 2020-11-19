搶車票看演唱會！高鐵連4個周五增班 時刻表出爐
記者陳致宇／台北報導
calendar_today2020-11-19 10:05:29｜update2020-11-19 10:05:33
蔡依林 Ugly Beauty 2020 世界巡迴演唱會本周末將於高雄舉辦，接下來還有各種大型活動即將演出，台灣高鐵因應旅運需求增加，今（ 19 ）日宣布連續 4 個周五增開班次，最快 11 月 20 日起開放預售。
高鐵表示，因應年底周末各地舉辦大型聚會及活動，有較高之旅運需求，決定連續 4 個周五增開班次，於 11 月 20 日凌晨開放預售 11 月 20 日、 27 日南下各增班列車 1 班，並於 11 月 21 日開賣 12 月 4 日、 11 日各增開 3 班次之車票，旅客可多加利用。高鐵說，旅客可透過「 T Express 」行動購票系統、高鐵合作之便利超商、網路訂票系統、語音訂位系統，或於車站營業時間至售票窗口及自動售票機，預購增開班次車票，歡迎多加利用。高鐵強調，後續也將持續評估預售狀況及運能調度空間規劃增開列車，以滿足旅客需求。高鐵提醒，旅客進站時仍須配合量測體溫、自備口罩並佩戴，乘車期間若有飲食需求，可在維持社交距離下或相鄰旅客有戴口罩時飲食，飲食完畢如無法維持社交距離仍須戴口罩；敬請旅客於車上享用餐食時，留意保持社交距離等相關規定，以維護自身及其他旅客的健康安全。