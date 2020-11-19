NCC不予中天換照 江啟臣：威權時代的新聞局復辟了
NCC不予中天換照 江啟臣：威權時代的新聞局復辟了
記者丁上程/台北報導
calendar_today2020-11-19 10:12:42
針對中天新聞台換照案一事，國家通訊傳播委員會（NCC）昨天（18日）召開記者會宣布不予通過，引發外界軒然大波。國民黨主席江啟臣今天（19日）上午接受廣播媒體專訪時，表示現在的狀況，跟當初前總統陳水扁命令新聞局，關閉東森新聞S台一樣。江啟臣更直呼，NCC不予中天換照一事，根本就是威權時代的新聞局復辟。
江啟臣強調，言論自由在民主國家來說，就像呼吸一樣自然，不過昨天中天事件，讓他感到窒息。「當初成立時，號稱維護新聞自由的NCC，結果變成髒兮兮。棒子是在你手上沒錯，但是要如何能確保棒子使用的時候，能夠公正客觀？」江啟臣說，「不應該有任何人可以干預他，他唯一應該要遵守的叫憲法，憲法第十一條保障言論自由」。江啟臣也直言，超過五成的綠營支持者都不贊成關中天，等於是台灣民眾的素質，對於自由民主的素質，已經有一定程度的共識。共識就是「我不喜歡聽你講話，但是我不能剝奪你講話的權利」。媒體也是一樣，媒體有不同的頻譜，但我不能因為不喜歡聽就把你關掉。江啟臣也呼籲支持者，對於中天一事當然不能只能生氣。「我們還是要行動。所以我們原本跟秋鬥，1122只有食安跟公投黑箱，我們都願意跟民間團體一起站出來，因為只靠國民黨是不夠的。」江啟臣說，「現在是很多所謂反對民進黨的聲音，所以這些反對民進黨的聲音，我認為會成為接下來的最大反對黨」。