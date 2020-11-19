五眼聯盟批評中國損害香港自治 籲即刻復職4民主派議員
五眼聯盟批評中國損害香港自治 籲即刻復職4民主派議員
國際中心/綜合報導
calendar_today2020-11-19 10:15:28
中國全國人大常委會於 11 月 11日通過決定，授權香港政府取消「不合規定」的立法會議員，港府隨即取消（ DQ ） 4 位泛民主派議員的資格，剩餘 15 名民主派議員也宣布「總辭」。英國、美國、澳洲、加拿大及紐西蘭外長 19 日發表聲明，表達對香港事件感到憂慮，批評中國違反《中英聯合聲明》及對港人高度自治的承諾。
5 個民主國家組成的「五眼聯盟」外交首長聯合發表聲明，表示對中國取消香港立法會議員資格的新規表達嚴重關切，指出中國在香港實施《港區國安法》，並在 9 月推遲立法會選舉後，這次取消 4 名立法會議員資格的事件，進一步損害香港的高度自治和權利及自由。聲明認為，中國的舉動明顯違反在聯合國登記《中英聯合聲明》的國際承諾，包括中國曾保證香港享有高度自治及言論自由，取消（立法會議員）資格是延遲立法會選舉、起訴多名民意代表，及損害香港新聞自由的其中一項行動。
五眼聯盟呼籲，中國應停止損害香港人在《中英聯合聲明》、香港《基本法》下所享有的選舉權，並指出，中國及香港政府應尊重香港民眾表達正當關注及言論的管道，中國作為國際社會的一份子，應符合其對國際的承諾受對香港人的責任。對於 4 名被取消資格的議員，五眼聯盟聲明敦促北京重新考慮此行動，即時恢復四人的職務。