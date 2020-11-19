春節「台商泡泡」開後門？陳時中：沒問題！如果病毒放假

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春節「台商泡泡」開後門？陳時中：沒問題！如果病毒放假

記者劉雅文/台北報導

calendar_today2020-11-19 10:20:00｜update2020-11-19 10:20:47

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，今（19）受邀上廣播節目談防疫。（圖／記者劉雅文拍攝）
▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，今（19）受邀上廣播節目談防疫。（圖／記者劉雅文拍攝）
中央流行疫情指揮中心，昨（18）日宣布了最新的防疫「秋冬專案」，針對八大類場所將強制戴口罩，邊境也會嚴控，未來不分身分(本國籍與外國籍人士等)，或來台目的(求學、工作、外交公務等)，都要檢附「登機前3天的COVID-19核酸檢驗陰性報告」，才可以登機來台。
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對此指揮中心指揮官陳時中，今（19）天上午受邀參與廣播節目時，面對主持人提問，農曆過年是否會針對大量的台商返台，訂定台商泡泡，讓台商能透過出具陰性檢驗報告，免去14天的居家檢疫，跟家人早日團聚，對此陳時中態度堅決，他認為還是要維持14天的居家檢疫。
陳時中強調，全世界都一樣，不是只有台商，任何從美國、歐洲回來的國人都是這樣，因為大量流動對疫情是大量威脅，所以一定有些人自由會被犧牲，陳表示，謝謝大家的配合，至於當主持人問到會不會擔心政治壓力，這樣的決策會遭在野黨抨擊，陳表示：「防疫要大家一起努力，因為病毒不放假，如果病毒放假，我們當然沒問題，但病毒不會休息個五天再來」。陳時中表示，秋冬專案將到2月底，會配合整個流感季。

另外針對秋冬專案上路，未來口罩實名制是否做些調整，陳時中回應，希望口罩實名制漸漸常態化，每天這樣包口罩，長期也不是辦法，他重申實名制不會去取消，以前是買不到，但未來市場很容易買得到，現在每天台灣場能至少兩千萬片，國家戰備存量也有六億片，維持實名制是讓價格供應穩定。但接下來八大場所強制戴口罩政策將在12/1上路，實名制口罩片數要不要調高？陳坦言也有規劃中，不過時序上會晚一點，因為市面上口罩的供應是蠻多的。

另外主持人也提到，陳時中近期圍繞在新冠肺炎疫苗、瘦肉精美豬還有健保調漲議題中，問他認為哪個最恐怖，他也誠實回答，他最擔心的是疫苗問題，因為他認為這是一個安全的問題，其次是健保，他強調健保是醫療權永續的問題，最後則是萊豬，因為他認為萊豬的安全是可以做到的，他對食品進口第一線把關有信心。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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