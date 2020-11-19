春節「台商泡泡」開後門？陳時中：沒問題！如果病毒放假

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陳時中強調，全世界都一樣，不是只有台商，任何從美國、歐洲回來的國人都是這樣，因為大量流動對疫情是大量威脅，所以一定有些人自由會被犧牲，陳表示，謝謝大家的配合，至於當主持人問到會不會擔心政治壓力，這樣的決策會遭在野黨抨擊，陳表示：「防疫要大家一起努力，因為病毒不放假，如果病毒放假，我們當然沒問題，但病毒不會休息個五天再來」。陳時中表示，秋冬專案將到2月底，會配合整個流感季。
另外針對秋冬專案上路，未來口罩實名制是否做些調整，陳時中回應，希望口罩實名制漸漸常態化，每天這樣包口罩，長期也不是辦法，他重申實名制不會去取消，以前是買不到，但未來市場很容易買得到，現在每天台灣場能至少兩千萬片，國家戰備存量也有六億片，維持實名制是讓價格供應穩定。但接下來八大場所強制戴口罩政策將在12/1上路，實名制口罩片數要不要調高？陳坦言也有規劃中，不過時序上會晚一點，因為市面上口罩的供應是蠻多的。
另外主持人也提到，陳時中近期圍繞在新冠肺炎疫苗、瘦肉精美豬還有健保調漲議題中，問他認為哪個最恐怖，他也誠實回答，他最擔心的是疫苗問題，因為他認為這是一個安全的問題，其次是健保，他強調健保是醫療權永續的問題，最後則是萊豬，因為他認為萊豬的安全是可以做到的，他對食品進口第一線把關有信心。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。