美選底定、疫苗告捷　市場樂觀程度攀高股債可兼備

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區域股市部分，新興市場為本次調查最受青睞區域，加碼新興市場股票的經理人擴大至淨36%，表示新興市場貨幣遭低估的受訪者比重也創新高水準，加碼美國股票的經理人上升至淨23%，加碼歐元區股票的經理人則明顯下滑，僅淨18%，市場風格部分，預計價值股表現將超過成長股的比例淨值為24%，為2019年2月以來新高水準。而雖然第二輪新冠肺炎疫情仍是最大尾端風險，但經理人也預期，至2021年1月中旬將有可靠疫苗問世，相較上個月預期為2月中旬有所提前。
富蘭克林證券投顧表示，美國大選的不確定性降低加以疫苗研發利多，激勵美股、新興市場等全球多地股市屢有創新高水準的強勢表現，然而考量疫苗自試驗成功直至全球大規模接種仍需時間，加以近期美歐疫情持續增溫導致官方收緊防疫限制措施，確實在股市漲多之際容易引發獲利了結賣壓，惟包含聯準會在內的全球央行仍將維持寬鬆政策環境，且以亞洲為主的新興市場經濟復甦動能強韌，建議投資人仍可維持樂觀態度但應保有風險意識，可採取股債兼備同時涵蓋美股與新興市場的多元策略，網羅後疫情時代下的投資契機。
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金經理人伽坦．賽加爾表示，過去4年干擾新興市場走勢的一大變數為美中緊張關係與貿易關稅政策，未來美國拜登主政下，即便民主與共和兩黨對於制衡中國的立場一致，但拜登可能較不傾向使用川普單邊、加徵關稅的貿易政策，美中貿易衝突有望降溫預期有利整體新興市場風險偏好回升。
另外，伽坦．賽加爾也認為，亞洲尤其東北亞國家在疫情控制上成效較為顯著，經濟重啟與復甦步伐為全球最具優勢區域，亞洲企業在引領全球新經濟發展的道路上亦具有舉足輕重地位，同時面臨新冠肺炎疫情衝擊也展現極佳韌性，創造高度投資價值。
富蘭克林坦伯頓美國機會基金經理人葛蘭‧包爾表示，持續看好科技股，主因推動科技產業的真正原因是數位轉型，目前仍處於從類比至數位的初期階段，且這個趨勢正擴散到科技以外的產業，科技身為變革推動者的角色將在未來十年持續增長。