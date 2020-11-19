NBA／驚傳再受傷！K湯訓練傷到跟腱　美媒：狀況不太好

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NBA／驚傳再受傷！K湯訓練傷到跟腱　美媒：狀況不太好

記者鍾東穎/台北報導

calendar_today2020-11-19 10:41:45

Klay Thompson
▲勇士射手Klay Thompson傳出在訓練中再度受傷。（圖／美聯社／達志影像）
勇士明星射手「K湯」Klay Thompson驚傳在訓練中受傷，美國媒體《The Athletic 》Shams Charania進一步更新狀態指出是腳跟受傷，眾球星包含隊友Stephen Curry、「詹皇」LeBron James都發文為他祈禱。
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Thompson去年總冠軍賽第6戰意外撕裂左膝十字韌帶退場，遭遇生涯最嚴重傷勢讓他今年整季報銷，積極復健休養，好不容易今年9月能回到勇士受練，但今天在NBA選秀會前傳出受傷。
Charani爆料Thompson今天在南加州的一次訓練中受傷，傷後要離開訓練館時，右小腿已無法承重，後來更新狀態為跟腱受傷。

《ESPN》記者Marc J. Spears則指出，一名了解Thompson傷勢的消息人士透露，「目前狀況不太好。」Thompson是和一名現役NBA球員和前NBA球員一同訓練。
聽聞消息後Curry發文祈禱為Thompson，「我的兄弟要堅強！」，James也發推特，「為你禱告！希望傷勢很輕微！」，曾遭遇相似傷勢的「表弟」DeMarcus Cousins感同身受「該死！兄弟抬頭挺胸保持信念。」
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