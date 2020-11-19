韓國瑜比喻NCC委員是「7矮人」綠委：講話不用這麼諷刺
韓國瑜比喻NCC委員是「7矮人」綠委：講話不用這麼諷刺
記者吳承翰/台北報導
calendar_today2020-11-19 11:05:36
NCC（國家通訊傳播委員會）昨（18）日決議不予中天新聞台續照，中天將在12月退出52頻道，引發泛藍陣營強烈反彈。前高雄市長韓國瑜在NCC正式開記者會公布此決定後，發文批評NCC的7名主委是「白雪公主的7名小矮人」，不惜扛下社會輿論壓力，都要讓蔡英文政府開心。民進黨立委蔡適應則評論「個人言論是尊重啦！只是不用到這麼諷刺，把NCC委員比喻成小矮人，對學有專精的委員不公平。」
由於中天電視台，在2018年下半年開始，報導過多韓國瑜的新聞，甚至被民眾諷刺是「韓天電視台」，從2019年底就有風聲傳出，若中天換照不過，和過度挺韓絕對擺脫不了關係。昨日NCC開記者會後，韓國瑜發文痛批，NCC的七個委員，各個來自專業領域，有學者、有專家、有官員，但現在他們通通成了謀殺台灣新聞自由的兇手、成了埋葬台灣民主的劊子手！而發文中可看出讓人熟悉的韓式比喻法，韓將7位委員比喻成白雪公主的7矮人，爭相吹捧幕後的白雪公主。
蔡適應表示「個人言論是尊重啦！只是不用到這麼諷刺，把NCC委員比喻成小矮人，對學有專精的委員不公平。」
民進黨立委陳亭妃指出，這次中天換照不過，早在馬政府時期就埋下原因，當時中天屬於「留校察看」的階段，在同意4項條件後，馬政府才予以換照，現在回頭審視這些條件，中天沒有做到，才是被換照主因。但陳亭妃也呼籲NCC，應該公布他們評分的細節，讓民眾知道中天是哪些地方沒做好，才不會讓事件被泛政治化。