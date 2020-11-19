新冠疫苗告捷激勵國際油價上揚 估下周汽油漲0.7元
新冠疫苗告捷激勵國際油價上揚 估下周汽油漲0.7元
記者許家禎/台北報導
calendar_today2020-11-19 11:28:00
受到中國大陸原油加工量續創新高、石油輸出國可能推遲增產計劃以及新冠肺炎莫德納疫苗預防效果逾95%激勵，帶動國際油價上揚。預估下周汽油及柴油零售價格每公升將各上漲0.7及0.9元。
外媒報導OPEC+（石油輸出國組織及俄羅斯）可能推遲增產計劃，市場認為原訂明年一月每日增產200萬桶的時程將推遲3或6個月的時間。再加上輝瑞與莫德納新冠疫苗研發進展良好，都激勵國際油價上漲。外媒路透報導，紐約西德州中級原油12月交割價上漲0.39美元，或0.9%，收每桶41.82美元。布蘭特原油1月交割價上漲0.59美元，或1.4%，收每桶44.34美元。而累算至11月18日之7D3B（七成杜拜三成布蘭特原油）周均價為 43.50美元，較上周42.64上漲0.86美元。新台幣兌美元匯率28.794較上周28.844升值0.050。依浮動油價調整機制作業原則，以及不考量亞鄰競爭國最低價及平穩措施的條件下，預估下週汽油及柴油零售價格每公升各上漲0.7及0.9元，不過實際調整金額請於周日（22日）中午12時詳見中油官網暨經濟部網站。