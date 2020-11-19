中天廢照「公司氛圍曝光」　主播戴立綱：年怎麼過？

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戴立綱提及：「以後還是會秉持做新聞的原則，繼續做我們該做的事情，當然政府這麼大的一個風暴過來，對我們來說也是一個很大的創傷。當然我只想到一件事情，過年將至，看著許多年輕的同事，他們上有老，下有小，還有的人有房貸，年怎麼過吶？這讓我心裡面比較感傷吧！政府的力道下來，相較之下，要改變也是不太容易的事情，但在現在的世道和環境之下，也許我們就是小小的犧牲者吧！」
主播簡至豪則說：「謝謝NCC讓我看到甚麼叫做權力，我從來沒有被失業過，這是第一次被失業，那種感覺不是吃鐵飯碗的人會懂的。2020已經很亂了，好不容易走到年底差幾天可以到2021，覺得可以重生之際，沒想到在這一刻沒有看到光明，我反而又看到了黑洞當中的黑洞。NCC的記者會曾說，考量到員工500名生計，最後顯然犧牲中天員工生計，你選擇的是政治。一般老百姓的失業跟失落是你這種吃鐵飯碗的人完全無法可以體會到和感受到的，當蔡政府說，他們永遠會跟人民站一陣線，顯然今天的這一刻就是一個最大的諷刺！」
主播鄭亦真表示：「我剛很想哭，但我哭不是因為會沒有工作了，我相信中天會有好的安排，只是對於台灣的社會好像沒有信心，真的是對於言論自由沒有信心了，因為這個比數，讓我太心寒了。」任職中天13年、《頭條開講》的主持人林嘉源則說：「待在中天13年，我沒有對不起良心，每一題條新聞都是跟著專業的態度去做的，如果今天執政黨聽不慣我們的聲音，決定把我們關掉，當然，歷史會記住這一天。」