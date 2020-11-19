中天換照不過！李茂生喊「還我中天新聞」 關鍵理由曝光
中天換照不過！李茂生喊「還我中天新聞」 關鍵理由曝光
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-11-19 11:42:28
國家通訊傳播委員會（NCC）昨（18）日召開中天新聞台換照審查，會中以7比0全數通過，否決了中天新聞台換照。消息曝光後，立即引起外界高度關注，掀起藍營綠營政治人物的唇槍舌戰。對此，台大法律系教授李茂生也在臉書發文高呼「還我中天新聞台，沒這台，要我怎樣度日」，而李茂生「支持」中天新聞的理由則讓網友笑翻了。
李茂生今日在臉書發文透露，很多年以前，他應邀到某扶輪社例會演講，演講完大家一起聚餐。李茂生回憶當時旁邊坐著一位舊三台的媒體人，於是就詢問對方為何台灣的新聞報導這麼沒深度與廣度，除了犯罪就只有火災、交通事故。對方則中肯地回答，「拿香蕉只能請到猴子，把新聞台當作娛樂台看待即可，不要期待」。李茂生表示，多年來自己一直信奉這個勸導，百般尋找，最後發覺「中天新聞台最具有娛樂效果」。李茂生笑稱，而且這個娛樂效果是日益增加，於是養成累的時候一定要看中天新聞台的習慣，「那裡面的胡說八道真的很有趣，有時還會看到發笑。幾天沒有收看，還會覺得渾身不對勁，顯然就是上癮了」。
結果現在中天新聞台換照不過，李茂生不禁感慨「NCC把我的日常娛樂機會剝奪掉了。也就是說我被強制戒治了」。最後李茂生更強調，就算會被批判說政治立場不正確，還是要大聲疾呼「還我中天新聞台，沒這台，要我怎樣度日」。
關於中天新聞台換照不過的理由，NCC解釋是因為「屢次違規及遭民眾申訴，未能落實新聞專業」、「內控與自律機制失靈」、「新聞製播遭受不當干擾」、「未能具體說明改善可能性」等四點。（編輯：倪浩軒）