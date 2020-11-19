想當網紅離家！爸缺氧成植物人　蕾菈悲喊：還來不及和好

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沒想到，爸爸依舊昏迷不醒，醫生也判定爸爸成為植物人，甚至告知蕾菈要有心理準備「可能一輩子都醒不來」，提及此事也讓蕾菈一度哽咽。
蕾菈感傷坦言，對最親近的人反而會說更狠的話，面對爸爸不支持蕾菈的事業，她也曾說出最難聽的話反擊，如今爸爸昏迷不醒，讓她傷心痛喊「我甚至連『對不起，我愛你』這六個字這麼簡單的話，都說不出口，就算說出口了，他也聽不到，就算他聽到了他也醒不過來，跟你說一聲沒關係」。蕾菈十分自責，認為或許是因為自己讓爸爸太生氣，才會導致這樣的事發生。
此外蕾菈透露，在爸爸出事前幾天，他彷彿預料到自己會發生什麼，突然和媽媽表示其實很愛女兒、怎麼可能拒女兒於千里之外，甚至還希望老婆多關心蕾菈，但媽媽傳簡訊希望蕾菈打個電話回家，她卻冷淡地說了一句「我很好，謝謝關心」，這讓她至今十分後悔。
蕾菈也解釋拍攝影片的原因，表示媽媽曾看過新聞報導，出現一些奇蹟案例，植物人曾在大家的集氣、祈禱之下醒過來，媽媽因此希望靠著蕾菈粉絲的力量，帶來一些奇蹟。蕾菈也解釋，自己的初衷是想完成媽媽的心願，因此該支影片為非營利。
影片一曝光後，隨即引來粉絲加油打氣，紛紛留言直呼「蕾拉加油不要放棄！因為一旦放棄就真的什麼都沒有了...」、「不知不覺就哭了..蕾菈加油！爸爸也要加油，您一定會好起來的！」、「一切都會好起來的，要保持著希望～祝福蕾爸可以醒來」。（編輯：陳雅雲）