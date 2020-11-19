想當網紅離家！爸缺氧成植物人　蕾菈悲喊：還來不及和好

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想當網紅離家！爸缺氧成植物人　蕾菈悲喊：還來不及和好

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-11-19 11:56:14

蕾菈
▲YouTuber蕾菈近期拍攝影片透露爸爸成為植物人，悲痛直喊「還來不及和好」。（圖／翻攝我是蕾菈I'm Lyla YouTube）
YouTuber團體「反骨男孩」成員蕾菈個性大方不做作，火辣姣好的身材和深邃的五官，吸引不少網友關注，在網路上擁有高聲量。但近期蕾菈透露，爸爸前不久因腦缺氧成了植物人，在媽媽的拜託下，拍攝影片請求大家一同集氣，祈禱爸爸能早日醒過來。
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蕾菈在影片中指出，爸爸的個性十分保守，因此不太支持蕾菈成為YouTuber，父女倆因此在半年前大吵一架，甚至到現在都還沒破冰和好。但就在蕾菈生日前幾天，爸爸突然因腦中風急診送醫院，「看到我爸爸，這麼強壯的一個人躺在病床的時候，那時候其實心裡很感慨」。蕾菈也決定，在爸爸身體狀況變好後，一定要和他和好，向他說聲對不起。
▲蕾菈透露爸爸不支前她成為YouTuber。（圖／翻攝我是蕾菈I'm
▲蕾菈透露爸爸不支前她成為YouTuber。（圖／翻攝我是蕾菈I'm Lyla YouTube）
沒想到，爸爸依舊昏迷不醒，醫生也判定爸爸成為植物人，甚至告知蕾菈要有心理準備「可能一輩子都醒不來」，提及此事也讓蕾菈一度哽咽。

蕾菈感傷坦言，對最親近的人反而會說更狠的話，面對爸爸不支持蕾菈的事業，她也曾說出最難聽的話反擊，如今爸爸昏迷不醒，讓她傷心痛喊「我甚至連『對不起，我愛你』這六個字這麼簡單的話，都說不出口，就算說出口了，他也聽不到，就算他聽到了他也醒不過來，跟你說一聲沒關係」。蕾菈十分自責，認為或許是因為自己讓爸爸太生氣，才會導致這樣的事發生。

▲爸爸成為植物人，讓蕾菈十分難受。（圖／翻攝我是蕾菈I'm
▲爸爸成為植物人，讓蕾菈十分難受。（圖／翻攝我是蕾菈I'm Lyla YouTube）
此外蕾菈透露，在爸爸出事前幾天，他彷彿預料到自己會發生什麼，突然和媽媽表示其實很愛女兒、怎麼可能拒女兒於千里之外，甚至還希望老婆多關心蕾菈，但媽媽傳簡訊希望蕾菈打個電話回家，她卻冷淡地說了一句「我很好，謝謝關心」，這讓她至今十分後悔。

▲蕾菈對於冷淡回覆家人的關心感到十分後悔。（圖／翻攝我是蕾菈I'm
▲蕾菈對於冷淡回覆家人的關心感到十分後悔。（圖／翻攝我是蕾菈I'm Lyla YouTube）
蕾菈也解釋拍攝影片的原因，表示媽媽曾看過新聞報導，出現一些奇蹟案例，植物人曾在大家的集氣、祈禱之下醒過來，媽媽因此希望靠著蕾菈粉絲的力量，帶來一些奇蹟。蕾菈也解釋，自己的初衷是想完成媽媽的心願，因此該支影片為非營利。

▲蕾菈透露，媽媽希望透過粉絲和網路的力量，產生奇蹟，讓爸爸醒過來。（圖／翻攝我是蕾菈I'm
▲蕾菈透露，媽媽希望透過粉絲和網路的力量，產生奇蹟，讓爸爸醒過來。（圖／翻攝我是蕾菈I'm Lyla YouTube）
影片一曝光後，隨即引來粉絲加油打氣，紛紛留言直呼「蕾拉加油不要放棄！因為一旦放棄就真的什麼都沒有了...」、「不知不覺就哭了..蕾菈加油！爸爸也要加油，您一定會好起來的！」、「一切都會好起來的，要保持著希望～祝福蕾爸可以醒來」。（編輯：陳雅雲）
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