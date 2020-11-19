臉書推特「審查新聞」引美兩黨不滿　保守派發起反查核

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臉書推特「審查新聞」引美兩黨不滿　保守派發起反查核

國際中心/綜合報導

calendar_today2020-11-19 11:58:05

▲（圖／美聯社／達志影像）
▲主流社群媒體臉書（ Facebook ）、推特（ Twitter ）在美國國會的聽證上被民主、共和兩黨國會議員質詢。（圖／美聯社／達志影像）
主流社群媒體臉書（ Facebook ）、推特（ Twitter ）在這次美國總統大選為了防止假消息、錯誤資訊流傳，實施更加嚴格的審查制度，卻引起保守派、川普支持的不滿。兩個社群平台 17 日在美國國會的聽證上被民主、共和兩黨國會議員質詢，民主黨認為平台仍任由川普散播對選舉不實的指控；共和黨則指責社群媒體封殺不利拜登的消息。
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臉書、推特的執行長祖克柏（ Mark Zuckerberg ）、多西（ Jack Dorsey ）週二（ 17 ）出席參議院司法會聽證會，共和黨議員指控兩大平台對不利拜登的消息進行封鎖，其中最受關注的是小報《紐約郵報》（ New York Post ）一連串有關杭特（ Hunter Biden ）筆電的內容爆料。推特 10 月大動作封鎖消息時，解釋政策禁止傳播駭客取得的私人訊息，在受到強烈批評後修正該政策。推特執行長多西表示，公司早前針對《紐約郵報》的行動是錯誤的，希望證明推特有能力接受用戶的反饋，並作出修正。
▲推特。（圖／美聯社／達志影像）
▲推特在《紐約郵報》爆料杭特的筆電內容時，第一時間封鎖消息在平台上傳播。（圖／美聯社／達志影像）
共和黨參議員格雷厄姆（ Lindsey Graham），及其他共和黨人都堅持，社交媒體巨頭對保守派持偏見，儘管研究人員沒有證據可以證實這一點；民主黨參議員則認為社交平台應負其公眾的道德責任，關注仇恨、煽動暴力的言論在平台上流竄。

民主共和兩黨的議員都表示，支持修改 1996 年《電信法》的第 230 條，該法條為科技公司提供了用戶在平台上發佈內容的法律保護。許多共和黨參議員，包括克魯茲（ Ted Cruz ）暗示，電信法第 230 條能夠審查保守派，儘管未能意識到廢除該條將極大地限制用戶發布的內容。

但民權組織警告，修改法案可能會對言論自由造成負面影響，甚至可能帶來「寒蟬效應」。同時可能合理化政府破解平台加密機制，監視個人隱私。目前參議院內的左右兩派雖然有共應該規範社群平台、修改《電信法》但如何處理仍有很程度的落差。
▲（圖／翻攝自
▲保守派政治評論員歐文斯表示將起訴臉書。（圖／翻攝自 Twitter）
保守派政治評論員歐文斯（ Candace Owens ）則表示，臉書的「事實查核者」（ fact checker ）多次針對、檢舉和審查她的帳戶，決定起訴臉書。歐文斯在聲明中寫道「是時候查核『事實查核者』了」。歐文斯稱，自己先前在臉書上轉發有關新冠肺炎的（ COVID-19 ）的建議，卻被臉書暫停帳號，引起她的不滿。歐文斯稱為此將會聘請 2 大金牌律師，包括川普團隊中的莫特里（ Todd McMurtry ），為了這場官司，歐文斯還成立了募資網站「 Fact-Check Zuck 」（查核祖克柏）。
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