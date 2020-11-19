臉書推特「審查新聞」引美兩黨不滿　保守派發起反查核

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共和黨參議員格雷厄姆（ Lindsey Graham），及其他共和黨人都堅持，社交媒體巨頭對保守派持偏見，儘管研究人員沒有證據可以證實這一點；民主黨參議員則認為社交平台應負其公眾的道德責任，關注仇恨、煽動暴力的言論在平台上流竄。
民主共和兩黨的議員都表示，支持修改 1996 年《電信法》的第 230 條，該法條為科技公司提供了用戶在平台上發佈內容的法律保護。許多共和黨參議員，包括克魯茲（ Ted Cruz ）暗示，電信法第 230 條能夠審查保守派，儘管未能意識到廢除該條將極大地限制用戶發布的內容。
但民權組織警告，修改法案可能會對言論自由造成負面影響，甚至可能帶來「寒蟬效應」。同時可能合理化政府破解平台加密機制，監視個人隱私。目前參議院內的左右兩派雖然有共應該規範社群平台、修改《電信法》但如何處理仍有很程度的落差。
保守派政治評論員歐文斯（ Candace Owens ）則表示，臉書的「事實查核者」（ fact checker ）多次針對、檢舉和審查她的帳戶，決定起訴臉書。歐文斯在聲明中寫道「是時候查核『事實查核者』了」。歐文斯稱，自己先前在臉書上轉發有關新冠肺炎的（ COVID-19 ）的建議，卻被臉書暫停帳號，引起她的不滿。歐文斯稱為此將會聘請 2 大金牌律師，包括川普團隊中的莫特里（ Todd McMurtry ），為了這場官司，歐文斯還成立了募資網站「 Fact-Check Zuck 」（查核祖克柏）。