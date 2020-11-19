25歲女星堅持不露全臉原因曝光　高歌社會亂象

25歲新加坡新人歌手楚晴，近來推出首張中文創作EP《新樂園 MADE IN FUTURE》。她是從選秀節目《即刻電音》出道，臉上的面具是她最令人印象深刻的標誌，許多人曾好奇問她為何要蓋住臉表達自己，楚晴則簡單表示：「希望帶了面具之後，大家能更加關注我的音樂。」

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首張EP的創作靈感來自於現代人群對社交媒體等沉浸式虛擬平台的依賴，社會對女性的固有角色設定，人與人之間無法破解的溝通怪圈等現象，《新樂園 MADE IN FUTURE》共有的6首歌，照應故事的6個章節，講述了一個女孩角色Jasmine Sokko在一個虛擬遊戲中不斷升級進化到最後意識覺醒的過程，她選擇不遵循遊戲程序的規則和設定，並另辟蹊徑探尋鮮花和荊棘共生，希望和未知並存的「新樂園」。

EP首波主打《女孩主義GIRLS》在介紹並刻畫虛擬遊戲的主角Jasmine Sokko的同時，也表達了無論是天使還是魔鬼、是diva還是傀儡，女性特征和角色不應該被局限和定義的觀點。每個女孩都有主宰自己人生的權利。她們可以決定自己成為什麽樣的人，做什麽樣的事情，也有能力在任何她們憧憬的領域做得出色優秀，女孩不該被外人甚至是自己所拘束。