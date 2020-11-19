「蘇貞昌拔中天意在2024」 鄭麗文：蔡英文你管不動嗎？
「蘇貞昌拔中天意在2024」 鄭麗文：蔡英文你管不動嗎？
記者吳承翰/台北報導
calendar_today2020-11-19 12:16:24
國家通訊傳播委員會（NCC）不予中天電視台換照，中天將在12月撤出有線電視新聞黃金頻段52台。國民黨團今（19）日召開記者會，首席副書記長鄭麗文認為民進黨已經為了2024大選內鬥，行政院長蘇貞昌有更上一層樓的想法，藉著把中天換掉向黨內其他潛在對手展現實力。
國民黨團上午10點召開記者會，總召林為洲表示，從5月總統府的資料外洩，全台灣人都知道中天換照不會過、甚至連由誰當劊子手都寫得清清楚楚，「陳其邁還建議蔡英文，很多事不要給蘇貞昌決定，這都電郵寫的，我們那時看得瞠目結舌，現在回頭看完全一致。」黨團書記長林奕華表示，出現電郵門的時候，他以為會因為被破梗，蔡政府至少會換個方式，想不到蘇貞昌還是赤裸裸地把手伸進獨立機關，「遙控器在人民手上，他可以決定要不要看，政府無權干涉，但昨天就是政府硬生生地幫你決定你該看哪台。」
立委鄭正鈐表示，如果NCC說的「太多人檢舉」可成為撤掉一個電視台執照的關鍵，國民黨也有能力號召支持者針對特定電視台發起檢舉戰，惡性循環下來，電視台光處理申訴就有做不完的功課。
鄭麗文則直指，蘇貞昌「完全不演了」的真正原因，「前一個主委詹婷怡被罵哭、罵走，大家說蘇貞昌想當總統，但是鄭文燦有林崑海（三立電視）力挺，林佳龍有台灣數位光訊，蘇貞昌沒有媒體，他先把台數科幹掉，再來砍中天給大家看。」鄭麗文更對蔡英文喊話「蔡英文你跛腳了嗎？你底下派系亂鬥，蘇貞昌違法亂紀，你鬥不過他嗎？」立委陳玉珍則表示，今天中天因為選錯邊被撤照，不代表親綠媒體就安全，「明天包括三立，他也可以嫌你報導不夠力、不是他想要的，任何理由（都能撤照），標準在他們心中，我們國家沒有法治了，民進黨有一天會自食惡果」。