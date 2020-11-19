江啟臣與國民黨縣市首長拍短片 號召民眾上街頭反萊豬
江啟臣與國民黨縣市首長拍短片 號召民眾上街頭反萊豬
記者丁上程/台北報導
calendar_today2020-11-19 12:22:28
三天後（22日）國民黨即將響應秋鬥遊行，號召支持者一起走上街頭，反對萊豬進口、公投黑箱，以及抗議政治力介入NCC審查中天換照案。而針對反萊豬進口議題，國民黨主席江啟臣以及由國民長執政的各縣市地方首長，也一同合拍宣傳短片，呼籲支持者們在22日走上街頭，向民進黨政府表達抗議的心聲。
江啟臣在臉書上表示，民進黨政府執意於明年1月1日開放萊豬進口，多個直轄市、縣市政府及議會為了確保國人的食安健康，紛紛修訂相關食安自治條例，明定瘦肉精零檢出及罰則，但蔡政府卻用函文要求各直轄市及縣市政府修正「瘦肉精零檢出」的自治法規。民進黨的中央政府沒有能力守護國人健康，也不准地方政府訂定防護國人食安的措施，政府的頭家是人民，我們絕對不能容忍中央政府繼續胡作非為！江啟臣強調，蔡政府開放萊豬進口，事前沒有與人民溝通，沒有與國會溝通，也沒有跟豬農溝通，在「程序正義」、「食品安全」與「產業衝擊」沒有一項站在人民的角度思考，為人民把關，民調更顯示有「七成」的民意反對開放萊豬進口，這樣的聲音政府就是聽不見！江啟臣也呼籲支持者，「看未落，站出來！」11/22(日)，下午12:30 在中正紀念堂集結，「我們一起走去總統府、走去行政院、再到民進黨中央黨部，共同向蔡英文政府發出怒吼。」江啟臣說，「表達人民堅決的意志，反對萊豬進口！反對萊豬殘害下一代！」