航空業疫情後恐更慘？比爾蓋茲：疫後商務旅行將減少50%
航空業疫情後恐更慘？比爾蓋茲：疫後商務旅行將減少50%
國際中心林孝萱/綜合報導
calendar_today2020-11-19 12:36:36
新冠肺炎疫情衝擊全球經濟活動，首當其衝的就是旅遊及航空業相關的公司，包括日本亞航、澳洲維珍航空以及美國波音等公司，都紛紛傳出財務困難。美國科技巨頭微軟（ microsoft ）的創辦人比爾‧蓋茲（ Bill Gates ）週二接受《紐約時報》訪問時指出，在新型冠狀病毒（ COVID-19 ）帶給人們生活上很大的改變，預期大流行結束後，超過 50% 的商務旅行和超過 30% 的辦公室時間將會消失。」
比爾‧蓋茲認為，防疫限制下許多企業必須使用視訊會議，公司將開始質疑「只是為了討論事情」而旅行的問題，因此出差旅行很可能不再常見。人們未來可能會繼續前往辦公室，但次數將減少。10 月微軟還宣布，員工可以在家中永久工作至少 50％ 的工作時間。比爾‧蓋茲還以個人為例子，現在他的行程表更加簡單，因為疫情大流行，現在已經不進行商務旅行，今年他與製藥公司的高管們進行了 5 次虛擬會議，而以往這些會議通常會在紐約舉行，與會者親自參加。
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