秋冬防疫專案將啟動　蘇貞昌：扭轉逐漸鬆懈的心情

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針對新的防疫專案，蘇貞昌請各部會務必全力推動。交通部敦促各航空公司落實所有入境或轉機旅客的把關機制，不論其國籍、身分、來台目的，登機前均應出示3日內檢驗陰性報告，才可登機，以確保航空防疫安全；各部會及地方政府督導所轄八大類高感染傳播風險場所，落實戴口罩、人流管制、實聯制等措施。
蘇貞昌也請衛福部及地方政府督導醫療院所，在第一線對疑似個案保持警覺，落實病例通報及鼓勵社區監測採檢。有些民眾基於不了解或不願意，對於依據社區管委會的要求，反而有所抗拒等，特別要請第一線內政部警政署配合地方政府。
蘇貞昌說，武漢肺炎讓全世界許多人在各方面生活都受到嚴重影響，台灣由於全體國人上下一心，同舟一命，遵守、配合政府各項防疫措施，使得國人可以如常上班上學、正常生活，50萬人齊聚看國慶煙火，10多萬人的大會考及各種大型活動也都照常舉行，在這艱困的一年中，更顯珍貴，這都是大家共同成就安全的台灣，但疫情還沒有過去，請持續以最嚴謹的態度，保持警戒，守護國人健康。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。