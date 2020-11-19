接見環保獎獲獎企業 蔡英文：留給下一代更好的台灣
記者劉育辰/綜合報導
calendar_today2020-11-19 12:39:26
蔡英文總統今（19）日上午接見「第2屆國家企業環保獎獲獎企業暨109年度模範環境保護專責及技術人員」，肯定所有獲獎者長期對環保工作的貢獻和努力；也期許持續的永續發展，能留給下一代更好的台灣。
蔡英文在致詞時表示，這次企業環保獎的得獎企業無論是在環境管理、能源和資源的節用、污染防治績效，或是環境參與方面，都有非常優異的成績。對於打造一個更永續的台灣，有非常多的貢獻。在場也有許多模範環境保護專責及技術人員，因為他們在不同崗位上努力付出，台污的環保和污染防治工作，才可以真正落實。蔡英文說，近年來，台灣在各項技術創新和經濟成長都有非常優異的表現。但未來則應該要思考，在繁榮的經濟發展之外，如何把循環經濟的概念，融入企業運作的每一個環節。不論是設計、生產，或是製造過程，都可以用系統化的方式，盡量達到零廢棄目標，把廢棄物轉換為再生資源，讓廢棄物可以重新被應用，也能被賦予新的功能和意義。
蔡英文接著指出，社會和經濟的發展，也不應該超過環境的承載力。只有盡量減少環境開發的負荷，在環境保護和經濟發展當中取得平衡，才有辦法和環境共生共榮，留給下一代更好的台灣。蔡英文認為，在製程當中融入環保概念，也是世界重要的潮流趨勢。尤其臺灣是出口導向的國家，現在國際大廠，都非常要求供應鏈使用的再生能源占比，也有企業會要求產品製程要百分之百使用再生能源。把環保的概念落實在生產製造的每一個環節，不但可以為台灣的永續發展盡一份心力，也能夠強化台灣在國際供應鏈的競爭優勢、一舉數得。