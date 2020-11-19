專訪／賀軍翔有2女還不夠　一心求子問祕方：是兒子再生

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《天巡者》除了男女主角、楊銘威、周曉涵外，用了不少新演員，有沒有新人礙於前輩之姿，害怕與你對戲？賀軍翔表示，大家表現都還不錯，不過張洛偍跟陳璽安台詞很多，剛開始兩人都很緊張，有忘詞、閃神的經驗，但到後面大家都有進入狀況。此外，他還特別提及因看到邵雨薇打張洛偍巴掌很響亮，自己最怕和邵雨薇有打巴掌的戲，「有一次她故意騙我說，『下一集有打你巴掌』，我驚嚇，趕快請助理去問。」回想起拍戲過程中最好笑的事，賀軍翔說跟楊銘威對戲的時候，楊銘威把台詞改得很好笑，好笑到自己被逼到笑場，讓一旁的賀軍翔也覺得很有趣。
賀軍翔與邵雨薇首度合作，談及見面第一印象，賀軍翔說兩人6、7年前在聚會上就曾碰過，當時邵雨薇才20出頭，「她不太會打扮，不太會說話，後來合作後，發現她的氣場、言行舉止都成熟多了，變得有女人味。」賀軍翔偷偷透露處女座的邵雨薇很有潔癖，有次在片場助理不小心將她的劇本掉在地上，邵雨薇告訴助理：「我睡覺都會抱著劇本，或是會放床上」，賀軍翔笑說邵雨薇「就是會不經意讓你知道她有潔癖。」
賀軍翔長相帥氣，出道第2年就拍到《愛情合約》男主角，隔年又拍了《惡魔在身邊》，知名度大增，爆紅後有沒有被一些流言蜚語攻擊？他坦言，當時大家會拿整形在他身上做文章，「對我來講都是一笑置之，因為我小時候就長這樣了，沒什麼好去解釋。」此外，突然受到大家注意，賀軍翔表示出門變得不自在，有段時間對人群有恐懼，對於應酬、交際也會感到害怕，後來因為工作關係，賀軍翔個性才逐漸變得開朗起來。
拍戲拍了17年，創造過不少經典角色，因職業受過的傷害也不少，賀軍翔說第一次拍戲時，因扣籃沒抓穩整個人摔到地上，「休息半年，隔2年後發現，因那次受傷得了椎弓解離症，之前有次不小心壓迫到神經，下半身劇烈疼痛，現在搬重物、重訓都不敢做彎腰的動作。」5年前，賀軍翔頭部還曾長出脂肪瘤，他解釋因拍戲飲食不正常，加上要喝高蛋白鍛鍊身體，補充錯的營養，而脂肪瘤導致他容易水腫，賀軍翔才決定聽醫生的話開刀拿掉，「最辛苦的是2、3個禮拜後就開始拍戲，那時候都要貼髮片，劇組都不知道，天氣熱流汗髮片就要重新整理，那時候真的滿辛苦的。」
2017年賀軍翔宣布與圈外女友結婚，同時也公布當爸消息，談到當爸後最大的改變，他說以前不太愛工作，現在反而覺得為了家庭要有工作，曾經大陸有部戲找他接演第二季，「片酬大概1000萬人民幣（約4315萬台幣），每天20、30場戲集數很長，不是讓我覺得有在拍戲的感覺，那時候比較不會想，覺得錢夠用就好。」當爸後，賀軍翔轉念接拍每部戲都是為了養家，「有女兒滿開心的，回家就可以看她們，為了她們的未來，就會更有動力去工作。」
工作忙碌的賀軍翔，也不錯過孩子成長，他坦言女兒大部分都是老婆在照顧，自己在家扮演抱女兒、買玩具、帶她們出去玩的角色，3歲的大女兒也時常惹他生氣，「小孩子都會鬧脾氣、起床氣，或是叫她吃飯不吃飯，整體來說，還是看到她可愛的一面啦！」夫妻倆也輪流當黑白臉，關於小孩教育方式，賀軍翔主張開放式教育，讓女兒多嘗試，才知道什麼不敢做。
已經有一對可愛女兒的賀軍翔，被問到生子話題，他表示希望這1、2年就生第三胎，因小孩差太多歲會帶得辛苦。賀軍翔也希望第三胎就是兒子了，「趕快問一些祕方，確認兒子再生，不然我覺得2個女兒就夠了」，隨後也補充「健康比較重要，但還是希望是兒子」，言談中還是充滿想要兒子的期望。