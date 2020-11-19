政院爭議風波不斷 蘇貞昌：自我檢討盼各界指正
記者鄭宏斌／台北報導
calendar_today2020-11-19 12:52:36
行政院近日爭議風波不斷，從萊豬政策、小編製作哏圖到牛肉麵風波，引發各界抨擊。行政院長蘇貞昌今（19）日在行政院院會上有感而發表示，有錯就要認，有過就要改。蘇也說會謙卑、深切檢討，任何事做得不夠、不好，希望各界隨時指正，他也會自我檢討。
行政院前發言人丁怡銘因誤指牛肉麵店家使用含萊克多巴胺的牛肉，引發失言風波，請辭獲准，由行政院秘書長李孟諺暫兼發言人職務。李孟諺在上午的行政院院會記者會中轉述，蘇貞昌在院會上說，政院團隊一路走來，克服很多困難，展現很多成效，但這段時間還是有值得檢討的地方，「錯就要認，有過就要改，尤其要從自省做起，不能自以為是，不能因為有些成就就驕傲，更應該要謙卑，聽取不同意見，和土地上所有的人不分朝野政黨、不分中央地方，都要凝聚力量，因為大家是同一個國家，同樣要守住這塊土地一起努力。
蘇貞昌說，過程中確實因為誤會，一而再再而三受傷，但還是要拚命站起來，因為大家有要共同守護的事物，要繼續堅持，才能跟不能切割的人一起守住這塊土地、這個國家，才能福國利民。蘇貞昌表示，會深切檢討、謙卑，任何事做得不夠、不好，他請部會同仁和各界予以指正，他也會自我檢討。