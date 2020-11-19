和泰新推yoxi計程車隊 一鍵告訴司機「不想聊天」
和泰新推yoxi計程車隊 一鍵告訴司機「不想聊天」
記者陳致宇／台北報導
calendar_today2020-11-19 12:54:37｜update2020-11-19 12:54:41
和泰汽車今（ 19 ）日發表全新叫車平台「 yoxi 」，並整合集團汽車資源成立計程車隊，宣布進軍共享交通市場，主打使用 5 年內的新車，及最高 5,000 萬乘客責任險，叫車時還可設定不要交談、不放音樂乘車習慣，避免搭車時的尷尬場景，目前已於北北基地區提供服務，明年起再布局六都，同時增加多元計程車及專車派遣服務。
和泰汽車表示，全台約 10 萬輛計程車中，有 8 成以上都是自家代理的 TOYOTA 品牌車，因此整合集團資源成立計程車隊及叫車平台，主打使用 5 年內的新車，及最高 5,000 萬乘客責任險，要吸引民眾目光；針對計程車司機則是從購車、貸款、保險、保修等方面提供全方位服務，還打出每日趟次保障、終身免月租費，免負擔個人乘客行銷折扣等口號，目標是在明年吸引 5,000 名司機加入車隊。面對市場上已有台灣大車隊、 Uber 等其他對手，新平台有如何展現優勢？和泰 MaaS 推進部長張啟厚指出， TOYOTA 車主跟 iRent 用戶都是他們的潛在消費者，提供的服務也要更貼近實際需求，也要提供司機安心的環境，隨時提供必要的協助。張啟厚表示，重點是要做一個派遣平台，而不是一個車隊，未來歡迎其他同業一起加入這個派遣平台，並計畫增加多元計程車及專車派遣服務，讓車種的選擇更多元。