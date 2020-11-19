曾被摸臀性騷擾有陰影　女星遭「潛規則碰觸」進退兩難

新戲《王牌辯護人》劇中葉星辰飾演律政界新人，黃薇渟則是海選第一名出道的亮麗女星。奪下選秀冠軍、風光出道的黃薇渟，卻從脫穎而出的素人女主角，成為潛規則內幕、後台勾結的「腥聞」女主。劇中經歷與政商界大佬飯局、被肢體性騷擾接觸，黃薇渟表示因為一切都是演出，所以拍攝時是很放心的，但她也實際遇過異性的性騷擾，到現在都還對類似的肢體碰觸非常排斥且敏感。

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黃薇渟說道：「我學生時期曾碰過一個男生，他在跟我講話的時候，手好像是扶著我的腰，其實根本要碰到我的臀部了，幾乎一半手掌就放在我的屁股上。我當下直接就被嚇到了，但因為那時還小，所以就會有點自我懷疑，是不是我自己想太多？但事後回想，其實他就是在吃豆腐，這其實就是性騷擾。」

▲黃薇渟（右）飾演海選出道的亮眼女星。（圖 / 東森提供）

這次經驗也對黃薇渟造成不小的影響，讓她從此對異性的碰觸都很敏感，在踏入演藝圈後，她更能感覺到交際應酬、人際關係的重要。但女星又要拿捏關係、又要保護自己，如果遇到類似的騷擾經歷，又該如何全身而退？「如果是我的個性，我可能先想辦法逃離那個環境，之後再也不接觸那個圈子。如果逃走或不願意，隨之而來的就會是各種打壓，甚至可能被封殺，不管是進是退都很兩難。」

▲葉星辰（前）過肩摔黃逸祥。（圖 / 東森提供）

葉星辰則是隨著劇中的深入查案，而被黃逸祥惡意追蹤騷擾，受不了的她，反手一抓就給對方一個過肩摔。為這場過肩摔戲，葉星辰和黃逸祥更在一個月前就開始特訓。從在道場訓練時，葉星辰每次摔黃逸祥都半截身體被摔到保護墊外，到拍攝當天更被摔不下十幾次，連導演都怕黃逸祥被摔到吐出來，黃逸祥笑說：「還好我是被摔在軟墊上，替身還要直接被摔到草地上，換成是我應該兩次就不行了。」