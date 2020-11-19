高市議員續打中天議題　批小英如慈禧太后「垂簾聽政」

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高市議員續打中天議題　批小英如慈禧太后「垂簾聽政」

記者鄭婷襄/高雄報導

calendar_today2020-11-19 13:34:16

高市藍營議員挺中天，搬出鄭南榕、陳定南、盧修一、黃信介等前民主前輩的遺像助陣，高喊「捍衛新聞自由、捍衛言論自由」。（圖／記者鄭婷襄攝）
▲高市藍營議員挺中天，搬出鄭南榕、陳定南、盧修一、黃信介等前民主前輩的遺像助陣，高喊「捍衛新聞自由、捍衛言論自由」。（圖／記者鄭婷襄攝）
高雄市議會今（19）日繼續市政總質詢，國民黨議員針對中央不予換照一事大批執政黨，質疑NCC做出這樣的決定幕後的影武者是誰？議員童燕珍更說，不能說蔡英文是武則天，但可以說她是慈禧太后「垂簾聽政」，中天被關大家也只能默哀。
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今日國民黨議員陳美雅質詢時，有多位同黨議員一同進到議場，針對中天新聞台不予換照一事，砲火猛烈，痛批高雄市長陳其邁就像一個稻草人，什麼都不敢表態，不敢捍衛言論自由、不敢禁止萊豬進來高雄，什麼都聽中央的，要這個市長做什麼？現場並高喊「捍衛新聞自由、捍衛言論自由」。
議員童燕珍更批，民進黨一黨獨大，只能有一種聲音，就是民進黨的一言堂，NCC的委員是怎麼產生的大家都心知肚明，國民黨就是因為可以有多元的聲音才會有今天的民進黨，否則怎麼今天會有民進黨生存的空間？現在執政黨卻是把大家都掐死，現在的民進黨可以稱它為民主進步黨嗎？我們不能說蔡英文是武則天，但是可以說她是慈禧太后「垂簾聽政」，台灣的言論自由大家都覺得已經死了，尤其是中天被關，我們也只能默哀，國民黨團用最沉重的心情來捍衛民主自由、言論自由。

▲高雄市長陳其邁希望NCC就換照事件做更多審查過程的說明，來減少社會的對立。（圖／記者鄭婷襄攝）
▲高雄市長陳其邁希望NCC就換照事件做更多審查過程的說明，來減少社會的對立。（圖／記者鄭婷襄攝）
陳其邁備詢時則聲明，他的立場很清楚，他從沒有對任何新聞台的內容表達過評價，說哪一台怎樣怎樣，NCC根據組織法是獨立機關，根據衛星廣播電視法的規定來審查執照，NCC根據法律規範是在行使職權，必須給予尊重，但是也希望NCC就換照事件必須做更多審查過程的說明，來減少社會的對立。

台灣基進則反批，國民黨在高雄市議會用質詢時間力挺中天，甚至搬出鄭南榕、陳定南、盧修一、黃信介等前民主前輩的遺像助陣，現在輪到打壓言論自由不遺餘力、讓這些民主前輩「已死」的國民黨出來利用前輩們的遺產做政治操作了？
台灣基進高雄黨部表示，他們可能從沒理解過，鄭南榕所說的「100%的言論自由」指的是在那個被社會運動打開部分的言論自由，談內政改革勉強可以、說台灣獨立絕對不行的年代，爭取說出台灣獨立的自由，對中國國民黨來說，只要有人質疑，就是打壓、迫害，只能說特權久了，難怪覺得被糾正就是壓迫，痛批「沒有言論自由，會容忍你們每天在議會胡鬧嗎」？
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