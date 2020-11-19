網銀存款遭盜領渾然不知　專家提供3招防駭

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謝昀澤說明，過去消費者只要一有因線上交易所造成的事件損失，就會認定是網銀、購物平台等廠商遭到駭客入侵的疏失。但是詳細分析近期各類相關事故的根因，消費者所使用的購物終端設備，如電腦、手機等遭到入侵，或因自身帳密的保護不慎遭盜用而侵害自身權益的比例，也日益攀高。謝昀澤認為，「行動消費者的資安敏感度，將會決定購物風險度」。
謝昀澤進一步分析，手機入侵過程發現，最新的駭客程式已經達到「化事後詐騙為主動轉帳」的境界。過去駭客入侵手機先竊取交易資料與個資後，才進行人工詐騙的行為，現在進化為從入侵手機、竊取帳密、截收簡訊、關閉警示、到打包轉帳等五部曲，一氣呵成的木馬程式智慧化運作流程，連打電話詐騙的程序與成本都省了。
KPMG安侯數位智能風險顧問公司經理李冠璋更提醒，熱愛各類行動應用的數位使用者應留意3大注意事項，以提防個資遭駭的疑慮，包括一、妥善保管手機與帳密及使用合法下載的行動應用程式、不隨便破解手機進行越獄（Jailbreak或root）。二、應使用通過行動應用資安聯盟認證的網銀或網購APP，並將手機設定改成「不安裝未知來源的APP」等進階措施。
另外，使用者也要學會惡意簡訊的判斷方法，例如夾帶木馬的惡意簡訊，常是匿名發送、或久未聯繫的朋友。如發送「Hi，是你!?」的訊息，且留意簡訊中常含有短網址或網域不明的連結，與一般正常網址有別。