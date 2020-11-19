大陸抽運砂船3度流標　澎地檢署評估作人工魚礁可行性

澎湖地檢署去年偵辦陸籍人士在七美鄉西南之我國專屬經濟海域「臺灣灘」違法抽砂案，扣案之「長鑫36號運砂船」及「豐溢9969號抽砂船」均經法院宣告沒收，澎檢19日進行第三次公開拍賣，兩艘船舶還是無人投標，當場宣布流標，是否進行第四次拍賣，澎檢將綜合考量各項因素，一併審酌後再決定後續處理方式。

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去年10月間扣押的大陸抽運砂船「長鑫36號」及「豐溢9969號」，因其在我國專屬經濟海域「臺灣灘」抽取海砂，嚴重損害我國專屬經濟海域及大陸礁層之天然資源、破壞自然生態，觸犯中華民國專屬經濟海域及大陸礁層法第18條之罪，全案業經臺灣澎湖地方法院判決有罪確定，於9月16日進行第一次公開拍賣，經2次流標之後，今日第3次還是乏人問津宣告流標。

澎湖地檢署為避免「長鑫36號運砂船」及「豐溢9969號抽砂船」之買受人，將船舶轉售大陸籍人士進而繼續違法抽取海砂，因此限定僅具有我國籍之自然人或法人可投標，同時限制兩艘船舶自點交之日起5年內，不得辦理轉籍予非中華民國之自然人或法人，航政主管機關於5年內亦不得發給除籍證明，藉此阻絕兩艘船舶回售大陸地區之途徑。不過也因為限制多造成有意投標者望之卻步，檢方將請農政單位評估製作人工魚礁的可行性，再決定日後處置方式。