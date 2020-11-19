和耀恆美坐擁科技園區第一排　推2－4房早鳥優惠專案

林口「新蛋黃區」在哪裡？這是現在的購屋族群快灸人口的話題，然而答案就是「機場捷運A7站｣週邊，隨著機場捷運開通，桃園至大台北的通勤時間縮短許多，拉近兩邊距離，形成一日生活圈成形，讓週邊房產成為一大熱點。

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和耀建設推出「和耀恆美」預售案，基地面積約1309坪，基地雙面20米臨路，建築外觀聘請北台灣豪宅推手聶玉璞操刀，規劃七棟地上15層、地下4層建築，總戶數291戶(含11間店面)，主推28~48坪2~4房。

建案內裝配備包括櫻花三機、大雅廚具、日本INAX、德國倍世淨水器、台達電暖風機、結合手機APP遠端操控抗PM2.5空污的VAF專利正負壓淨流系統，另外大廳配有空氣清淨機，訴求全套健康防疫宅，全案已動工，預計2021年第四季完工。



▲周圍2000坪公園綠地以及自然保護區第一排，享有無限景觀視野棟距，開窗即見綠意美景。（圖／資料照片）

由於正對在A7產專園區第一排的住宅區，科技園區之正門戶，最大賣點是周圍2000坪公園綠地以及自然保護區第一排，享有無限景觀視野棟距，開窗即見綠意美景，吸引重視居住品質的客群前來看屋。





和耀恆美專案經理表示，機場捷運線沿線，從新莊副都心站算起區域單價就要來到「5-6字頭」，再過3站約12分鐘的車程進入A7體育大學站，房價只有「2-3字頭」，短短12分鐘的捷運通勤時間，就讓房價省1倍，許多聰明買家，逐漸把置產焦點移到A7站重劃區。





專案經理指出，新北市各區與北市各區的來客比率高，林口、龜山當地居民也對A7站充滿興趣，開案短短幾週，不少客戶對於A7重劃區的體認是「通勤方便、房價實在、增值潛力」，客群包括華亞科學園區、長庚醫護人員，以及來自新莊、泰山等首購及換屋族群，紛紛看中房價優勢以及面公園與自然保護區的優質舒適環境。目前週來客量已逐漸增加。



▲對重視學區的小家庭來說，和耀恆美距離學區樂善國小步行約5分鐘。（圖／資料照片）

小家庭較重視的學區及生活周邊環境，和耀恆美距離學區樂善國小步行約5分鐘，距離A8商圈、華亞科技園區約車程5分鐘；交通方面，距離機場捷運站A7體育大學站、A8長庚醫院車程約2-5分鐘，近中山高速公路，四通八達，到哪裡都相當方便。

和耀恆美目前推出2~4房早鳥優惠專案，價格超乎想像，趁著平日或假日只要有空，可以到現場實地了解。