揭兒時陰霾反遭控「公審粉絲」　魏如萱：還有很多大笨蛋

歌手魏如萱日前在臉書上透露，前陣子表演時被一位歌迷無預警衝上台抱住，右邊的胸部遭到撞擊，讓她想起國小時被「伸狼爪」的記憶，未料事後她突然收到網友私訊，對方直言：「如果真的不喜歡接觸性互動，那就不要在演出的時候向粉絲提出要擁抱的建議。」魏如萱看到後則透過限時動態表態。

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該名網友站出來替當時衝上台的粉絲抱不平，直指是魏如萱先提出擁抱邀約，且沒講清楚只是想要「空氣擁抱」，再加上台上和台下的距離是容許近距離接觸的，所以粉絲才會理所當然認為偶像是有心想要互動，便上前給予擁抱。

該名網友也不認同魏如萱的處理方式，指控她是在公審粉絲，「妳既要求一個擁抱，又責怪擁抱不是妳要的形式，替妳那位粉絲感到不值，所以才傳這份訊息」，更直言：「我希望妳的傷痛可以被遺忘，但不是透過加諸在妳的粉絲身上，再透過群眾對他的撻伐，來撫平妳當年的傷害。」





對此，魏如萱趕緊出面澄清自己是對事不對人，並表示當初只是想表達「衝上台是一件危險的事」，坦言當看到有人留言「是豆腐做的嗎？不能碰是不是」後，就知道這世界還是很多「大笨蛋」，最後也後悔當初的確不應該提出擁抱邀約。沒多久後，魏如萱又意有所指地發文：「我最喜歡抱抱了，抱抱是2個人心與心最靠近的距離，不然我怎麼會寫出『然後抱一下，好不好』的歌詞呢？這是一句有禮貌的問句。」（編輯：侯家瑜）

▲魏如萱曝光網友私訊內容。（圖／魏如萱IG）