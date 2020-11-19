行政院通過私校退場條例草案　將設50億退場基金

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行政院通過私校退場條例草案　將設50億退場基金

記者鄭宏斌／台北報導

calendar_today2020-11-19 14:35:49

行政院院會記者會
▲因應少子化趨勢，行政院院會今（19）日通過教育部提出的「私立高級中等以上學校退場條例」草案。（圖／記者鄭宏斌攝，2020.11.19）
因應少子化趨勢，行政院院會今（19）日通過教育部提出的「私立高級中等以上學校退場條例」草案，將請立法院審議。根據草案，將設預警學校、專案輔導學校指標，此外也會設置私校退場基金。教育部官員指出，退場基金規模約50億元，而現在大約有十幾間預警相關的大專院校。
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教育部指出，該草案有4大重點，包括建置專案輔導學校監督機制、確保學生受教權、維護教職員工權益、強化校產公共性。
行政院長蘇貞昌在院會中裁示，私立高中中等學校以上退場機制，涉及高中及大學，這裡面要保護的是學生。每個人只有一段青春年少，他生在這裡、長在這裡、受教在這裡，學校退場的情況，即是政府要幫他。有狀況政府要掌握，而且要早一點掌握、有魄力掌握。

草案8大重點如下：

一、中央主管機關設置退場基金，補助學生補救教學、住宿及交通等費用，以及墊付教職員工薪資、保險等費用，以維護教職員生權益。 

二、明定預警學校及專案輔導學校指標，包含財務、教學品質等指標，主管機關公開專案輔導學校名單。 

三、主管機關加派專任教職員擔任董事、社會公正人士擔任監察人，以強化專案輔導學校治理。 

四、專案輔導學校應於公告日起算3年內改善，逾期未獲免除，主管機關應令停止全部招生，至當學年度結束時停辦。 

五、主管機關停止全部招生時，重組董事會，董事成員包含專任教職員及社會公正人士。 

六、專案輔導學校停止全部招生後，發給教職員工資遣、退休或離職慰助金。 

七、專案輔導學校停辦後2個月內辦理解散、清算，賸餘財產歸屬地方政府、或捐贈退場基金、中央機關或公立學校。 
八、專案輔導學校所屬學校法人於3年改善期間內，得依私立學校法申請改制、合併或改辦，逾期未完成者，應依本條例由主管機關命其停止全部招生、停辦、重組董事會及辦理法人解散清算等事宜。
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