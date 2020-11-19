生日占卜！精神力排行榜曝　「這3天」出生的人有強心臟

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生日占卜！精神力排行榜曝　「這3天」出生的人有強心臟

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-11-19 14:55:51

▲日本節目分享生日占卜，從你的出生日期看你的「精神強度」。（圖／翻攝自Unsplash）
▲日本節目分享生日占卜，從你的出生日期看你的「精神強度」。（圖／翻攝自Unsplash）
日本綜藝節目《月曜から夜ふかし》日前分享了一個生日占卜小測驗，公布了由出生日期決定的「精神強度排行榜」，透過你的生日，就可以推知你的精神力有多強大。節目播出後引發熱議，趕快一起來看看吧！
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＃第9位：2日、11日、20日、29日出生的人
在這幾個日期出生的人，感受性強，心思過度纖細。容易與他人產生共情，看到別人高興或難過，自己也會跟著受到影響。因此精神力並不強大，排在了最末位置。

＃第8位：6日、15日、24日出生的人

在這幾個日期出生的人，害怕孤獨且容易自暴自棄。是重感情、顧家的類型，經常為了他人奮不顧身。

＃第7位：4日、13日、22日、31日出生的人

在這幾個日期出生的人，陷入危機的狀況時容易動搖，是比較柔弱的心智。但在一般時候，他們的耐力其實還是不錯的，擁有能夠長期抗戰的身心。

＃第6位：7日、16日、25日出生的人

在這幾個日期出生的人，擁有個人獨特的價值觀，某方面來說精神力滿強的，因為他們不怕孤獨；但另方面來說，欠缺與他人的協調性，這是他們比較脆弱的部分。

＃第5位：5日、14日、23日出生的人

在這幾個日期的出生的人，勇於面對苦難，是天生的冒險家與尋寶者性格。但也因此，不知不覺累積許多壓力，如何保持好心態、釋放壓力是需要注意的。

＃第4位：1日、10日、19日、28日出生的人

在這幾個日期出生的人，即使被打倒也能立刻站起來，絕不輕言放棄，擁有不屈不撓的堅強性格，遇到挑戰總會竭盡所能的去克服。

＃第3位：3日、12日、21日、30日出生的人

在這幾個日期出生的人，碰上任何事都能積極輕鬆面對，不僅樂觀而且還很從容自在，不會輕易受到旁人眼光或話語而影響，精神力十分強健。

＃第2位：9日、18日、27日出生的人

在這幾個日期出生的人，能夠接受任何人，器量十分寬大，不會對他人懷恨在心，能夠很乾脆地原諒自己的對立者。這種替衝突帶來和平的心氣，就是他們強大的地方。

＃第1位：8日、17日、26日出生的人

在這幾個日期出生的人，擁有最強的鋼鐵心臟，兼具力量與韌性，既能堅持到底也懂靈活應變。他們總是能貫徹計畫，一步步達到目標，過程中遇到困難也能很好地保持自己的心態。（編輯：倪浩軒）
▲日本綜藝節目《月曜から夜ふかし》分享了根據出生日期決定的「精神強度排行榜」。（圖／翻攝自YukuBuraaaa_TV的推特）
▲日本綜藝節目《月曜から夜ふかし》分享了根據出生日期決定的「精神強度排行榜」。（圖／翻攝自YukuBuraaaa_TV的推特）
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