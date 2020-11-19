美選舉Dominion系統存在漏洞！數據專家：有「數據異常」

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美選舉Dominion系統存在漏洞！數據專家：有「數據異常」

國際中心林孝萱/綜合報導

calendar_today2020-11-19 15:00:48｜update2020-11-19 15:08:44

▲美國總統大選最終投票日登場。（圖／美聯社／達志影像）
▲英國數據科學家指出，美國多個郡的計票結果出現異常。（圖／美聯社／達志影像）
美國總統川普多次在個人推特（ Twitter ）上發表指控選舉系統遭到操縱的言論，包括轉移川普的選票給對手拜登，或是毀損、少計算選票。這些發文都被推特標註「這項有關選舉的指控存在爭議」但英國數據科學家伊格斯菲爾德（ Sarah Eaglesfield ）表示，她發現幾個州的投票數發生不尋常變化，並指出計票系統存在很多問題。
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伊格斯菲爾德指出，美國近 60 個郡在計算完選票後又從總數中被刪除，密西根韋恩郡（ Wayne County ）的選票被重複計算，代表 Dominion 系統存在缺陷。她認為，由此引起的差異加上死人投票證據的存在，使任何人都無法確定真實的選舉結果到底是什麼。
▲（圖／翻攝自
▲英國數據科學家伊格斯菲爾德（ Sarah Eaglesfield ）在推特上貼出密西根州的計票數據。（圖／翻攝自 Twitter）
ABC News 》報導指出，Dominion 系統由總部位在加拿大的科技公司開發，美國各州、行政區使用何種計票系統由地方行政機關決定。在喬治亞州 10 月的提早投票過程中，Dominion 被指責運作過慢造成選民花費必須花費很大的時間排隊，官員隨後澄清可能原因是現場人員不熟悉投票系統所致。
報導指出，在密西根州安特里姆郡（ Antrim County ）系統確實出現一個小錯誤，大約 3 千張選票被標記錯誤給拜登，但這個「小問題」很快就被修復，並且對選舉結果毫無影響。而且該項錯誤是因為人員疏忽而非機械故障。
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