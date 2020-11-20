金馬57／頒獎典禮5大看點　海外影人不畏隔離也要參加

我是廣告 請繼續往下閱讀
「香港電影金像獎」董事局因為疫情的關係，決議取消原定2021年舉行的「第40屆電影金像獎頒獎典禮」，並順延至2022年舉行，但台灣電影人不畏疫情，仍然拍出許多精彩佳作，雖然入圍名單少了許多大陸和香港片，但一點也不影響金馬獎，金馬獎執行委員會執行長聞天祥也指出，金馬獎將持續提供開放與自由的平台，朝專業的方向堅持努力。
【連續2年不設主持人】
由於去年金馬獎是以沒有主持人的方式進行，頗受好評，今年於是繼續沿襲不設主持人的方式，直接由頒獎人串場。而星光大道依然邀請
到紅毯女王楊千霈第11度擔任主持，不過，今年另外一位主持人也相當亮眼，是在《可不可以，你也剛好喜歡我》表現精湛的林鶴軒（大鶴），相信這對新鮮組合，能夠炒熱紅毯氣氛。
【國外影人排除萬難來台】
在金馬獎主席李安的號召下，包括是枝裕和、李國煌、白靈等多位海外影人，這次都排除萬難、提前來台接受14天隔離，以便出席金馬獎頒獎典禮。今年的頒獎和出席陣容也星光熠熠，包括上屆影帝陳以文、影后楊雁雁，還包括3位金馬影后李心潔、桂綸鎂、謝盈萱，以及徐若瑄、邱澤、林柏宏、郭書瑤、陳柏霖、陳竹昇、蔡振南、吳慷仁、納豆、林暐恆（阿KEN）、林美秀、劉冠廷、范少勳、王淨、湯湘竹，以及搖滾天王伍佰。曾敬驊、黑嘉嘉、白潤音、施名帥、陳健朗亦將特別為參與的電影擔任引言。
【表演節目精彩】
本屆「最佳原創電影歌曲」競爭激烈，《孤味》分飾同一角色的陳淑芳、于子育將跨越時空演繹動人的主題曲。《消失的情人節》女主角李霈瑜（大霈）帶領So-So Heroes瘦瘦英雄一起演唱《Lost and Found》。以《狂舞派3》同時入圍新演員的香港饒舌歌手Heyo 霍嘉豪將與阿弗表演《歡迎嚟到呢座城市》。身兼導演與包辦詞曲唱的鬼才黃明志，也特別全新創作了《小鮮肉變男子漢》，把這首唱獻給所有電影人。當晚在高雄舉辦演唱會的盧廣仲，亦將與典禮現場的陳昊森聯袂表演〈刻在我心底的名字〉，相信影迷、樂迷都非常期待。
【侯孝賢獲終身成就獎】
今年獲頒「金馬獎終身成就獎」的得主是，享譽國際的台灣知名導演侯孝賢，紐約時報今年5月才專文報導，標題以「台灣最偉大的電影人」稱呼他，可見其才華世界有目共睹。對於獲得終身成就獎，侯導表示：「我喜歡電影，我拍電影，這就是我的信念。」
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。