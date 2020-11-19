北市新成屋均價4600萬！首購族退至金山、八里「蛋殼區」

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北市新成屋均價4600萬！首購族退至金山、八里「蛋殼區」

記者賴志昶／台北報導

calendar_today2020-11-19 15:17:35

八里市中心機能佳
▲八里市中心鄰近即將完工的淡江大橋，生活機能逐漸完善。（圖／NOWnews資料照）
據雜誌統計，北台灣新成屋、預售屋建案每戶平均總價（以開價計，以下同）大多往上攀升，尤以台北市最高4595萬元最高；而北北桃竹每戶平均總價千萬元以下的區域正快速減少，今年只剩下13個，且多為「蛋殼區」。專家表示，因首購族預算相對有限，大多在千萬元左右，以往還能買到蛋白區的新建案，現在連蛋白區都成為奢求、必需退到蛋殼區了。
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由於房價持續反彈的影響，今年各縣市新建案每戶平均總價幾乎全面上揚。據《住展雜誌》統計，總價上揚最多的是台北市，今年平均總價高達4595萬元，比去年的3681萬元增加914萬元；其次是新北市的1720萬元，桃園則以1,203萬元居第三；總價上揚幅度最大的為基隆市，今年平均總價突破千萬元、達到1049萬元，比去年成長25％。
▲據《住展雜誌》統計，總價上揚最多的是台北市，今年平均總價高達4595萬元。（圖／住展雜誌提供）
▲據《住展雜誌》統計，總價上揚最多的是台北市，今年平均總價高達4595萬元。（圖／住展雜誌提供）
統計顯示，新北市、桃園市與新竹地區的新建案每戶平均總價也連袂走升，增加幅度從4％多到7％多不等；每戶平均總價唯一下跌的是宜蘭縣，今年降至915萬，比去年減少38萬元、年減幅約4％。

住展雜誌研發長何世昌分析，台北市新建案每戶平均總價成長近千萬元的主因，除了與房價反彈有關外，坪數較大的換屋型產品供給量增加也是關鍵；基隆每戶平均總價走升，則是因為總價較高的透天厝供給比例擴張，總價相對低的大樓建案比例萎縮，致使總價明顯高升；至於宜縣每戶總價下滑，主因是今年低總價建案盛行，包括低總價透天厝、低總價公寓大行其道，所以壓低了整體總價平均值。

若購屋預算在千萬元左右的首購族，現在能買到哪裡的新房子？數據顯示，今年北北桃竹等地新建案每戶平均總價在千萬以內的行政區，新北僅剩金山、八里、三峽，桃園是觀音、新屋、龍潭、大溪、大園與龜山，新竹則是湖口、新豐、竹東與關西等十三處。
▲據《住展雜誌》統計，今年北北桃竹等地新建案每戶平均總價在千萬以內的行政區，僅剩13處。（圖／住展雜誌提供）
▲據《住展雜誌》統計，今年北北桃竹等地新建案每戶平均總價在千萬以內的行政區，僅剩13處。（圖／住展雜誌提供）
何世昌指出，高房價從蛋黃區往蛋白區蔓延，蛋白區逐漸淪陷。過去一些首購熱區如淡水、林口、五股等地，今年新建案每戶平均總價都已上揚到千萬元以上，林口更衝到約1千9百萬元；如果首購族想買新房子，只能往更外圍的低價區走；若不想離開市中心，那就只能縮小購屋坪數、或者轉買中古屋了。
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