北市新成屋均價4600萬！首購族退至金山、八里「蛋殼區」

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統計顯示，新北市、桃園市與新竹地區的新建案每戶平均總價也連袂走升，增加幅度從4％多到7％多不等；每戶平均總價唯一下跌的是宜蘭縣，今年降至915萬，比去年減少38萬元、年減幅約4％。
住展雜誌研發長何世昌分析，台北市新建案每戶平均總價成長近千萬元的主因，除了與房價反彈有關外，坪數較大的換屋型產品供給量增加也是關鍵；基隆每戶平均總價走升，則是因為總價較高的透天厝供給比例擴張，總價相對低的大樓建案比例萎縮，致使總價明顯高升；至於宜縣每戶總價下滑，主因是今年低總價建案盛行，包括低總價透天厝、低總價公寓大行其道，所以壓低了整體總價平均值。
若購屋預算在千萬元左右的首購族，現在能買到哪裡的新房子？數據顯示，今年北北桃竹等地新建案每戶平均總價在千萬以內的行政區，新北僅剩金山、八里、三峽，桃園是觀音、新屋、龍潭、大溪、大園與龜山，新竹則是湖口、新豐、竹東與關西等十三處。
何世昌指出，高房價從蛋黃區往蛋白區蔓延，蛋白區逐漸淪陷。過去一些首購熱區如淡水、林口、五股等地，今年新建案每戶平均總價都已上揚到千萬元以上，林口更衝到約1千9百萬元；如果首購族想買新房子，只能往更外圍的低價區走；若不想離開市中心，那就只能縮小購屋坪數、或者轉買中古屋了。