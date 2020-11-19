手刀搶購！異國美食吃完換本土 家樂福推台灣美食週
記者劉雅文/台北報導
calendar_today2020-11-19 17:28:05
今年因為新冠肺炎疫情，衝擊全球經濟發展，也讓民眾難出國門，但也因為這樣，推升了國內量販、超市商機，家樂福先前推動韓國、日本、歐洲等異國商品週，讓民眾一解美食思愁，這個禮拜開始回歸本土，網羅在地美食推行台灣美食週。
家樂福鎖定4大主題，牛肉麵巡禮、在地好米、暖冬熱鍋，以及精選咖啡、台灣好茶，尤其是台灣在地很夯的牛肉麵，家樂福找來晶華、圓山兩大飯店加持，還有台灣牛肉麵節冠軍洪師父牛肉麵、曾蒙牛職人麵舖，甚至就連雙品牌聯名都有，大甲桿麵攜手寬巷子，在台灣美食週亮相。除了牛肉麵，還有很多在國際榮獲大獎的品牌，也在這次活動中亮相，從DoGa香酥脆椒、果木小薰冷薰舒肥雞胸肉，到台灣小農耕作的國際認可好米通通囊括。而且隨著進入冬季，常溫冷凍火鍋成為熱門商品，這次活動也讓許多知名火鍋店加入戰局，高雄70年老店「一新藥膳羊肉爐」、「錵鑶奶香大骨煲」、「老四川秘製醬+雙為鴛鴦湯底」等。
這次台灣週活動期間還有明星商品買一送一、優惠折扣，單筆購買冷藏、冷凍牛肉麵、牛肉調理包、牛肉口味泡麵系列商品滿額還能加購酸梅湯，單筆購買沖泡茶、沖泡咖啡、沖調系列飲品滿額也送現金折價劵，指定火鍋商品則是有會員紅利點數10倍送。