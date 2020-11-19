引「鬼滅之刃」歌詞勉勵　蘇貞昌：受傷一定會再爬起來

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引「鬼滅之刃」歌詞勉勵　蘇貞昌：受傷一定會再爬起來

記者鄭宏斌／綜合報導

calendar_today2020-11-19 15:25:14｜update2020-11-19 15:25:55

行政院長蘇貞昌18日對中共軍演表示，讓世界知道誰是麻煩製造者，國人同胞不分朝野，都看到誰才是真正的敵人。（圖／記者葉政勳攝 , 2020.09.18）
▲行政院長蘇貞昌引用熱門動畫「鬼滅之刃」中的歌詞，勉勵大家「受傷但還是要拚命站起來」。（資料照片／記者葉政勳攝）
行政院長蘇貞昌今（19）日上午在行政院院會中引用熱門動畫「鬼滅之刃」中的歌詞，勉勵大家「受傷但還是要拚命站起來」。蘇貞昌下午受訪時說，行政團隊縱算受傷，也一定拚命會再爬起來，因為有要守護的事物，就是這個土地、這個國家、保護人民。
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蘇貞昌上午在院會中有感而發地說，這段期間因為誤會，行政團隊一而再、再而三受傷 但還是要拚命站起來，因為有要共同守護的事物，要繼續堅持，才能跟不能切割的人守住這塊土地、這個國家，才能福國利民。
這段言論，其實是引用自最近熱門動漫「鬼滅之刃」中的「炭治郎之歌」，歌詞寫著「就算會很受傷，就算會很受傷，也不得不爬起來，因為不管被打得多慘，都有必須保護的事物，都有必須保護的事物」。

下午蘇貞昌前往屏東縣參訪，他受訪表示，台灣因為防疫成功，被全世界看見，也公認防疫做得最好，同時，三倍券也刺激了內需市場，都非常得到肯定。在蔡英文總統領導下，台美關係都非常緊密，而且大幅提升。從美國友台法案都得到兩黨的國會議員全部、壓倒性支持，一件又一件地通過，同時部長、次長、助卿都一再來台灣。現在經濟部的代表團已經到美國，明天就要和美國代表直接會議，同時，我們的部長、次長、政務委員也都線上會議，可以看出，因為台灣舉國努力，不但是世界上在疫情中的幸福之地，且經濟成績是全世界極少有的正成長。

蘇貞昌也說，蔡總統一直努力，行政團隊也用盡心力，就是要守護這個國家、守護人民，希望我們全體國人同胞努力的這個成果，不要被外來的侵略，或者被內部紛擾有所減損，也相信國人同胞都非常珍惜這一塊土地、珍惜得來不易的成果，希望我們大家一起努力。

蘇貞昌指出，他帶著行政團隊這一年多來的努力，如果有一點點成績，是因為國人同胞的支持，也是團隊大家一起努力，但行政團隊不以成績自滿。一定也有做得不夠好或犯錯的地方，行政團隊也自己檢討，也仍然一本初衷，繼續努力。
蘇貞昌說，「縱算我們受傷，也一定拚命會再爬起來，因為我們有要守護的事物，就是我們這個土地、我們這個國家、保護我們的人民，謝謝大家」。
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