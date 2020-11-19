引「鬼滅之刃」歌詞勉勵　蘇貞昌：受傷一定會再爬起來

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這段言論，其實是引用自最近熱門動漫「鬼滅之刃」中的「炭治郎之歌」，歌詞寫著「就算會很受傷，就算會很受傷，也不得不爬起來，因為不管被打得多慘，都有必須保護的事物，都有必須保護的事物」。
下午蘇貞昌前往屏東縣參訪，他受訪表示，台灣因為防疫成功，被全世界看見，也公認防疫做得最好，同時，三倍券也刺激了內需市場，都非常得到肯定。在蔡英文總統領導下，台美關係都非常緊密，而且大幅提升。從美國友台法案都得到兩黨的國會議員全部、壓倒性支持，一件又一件地通過，同時部長、次長、助卿都一再來台灣。現在經濟部的代表團已經到美國，明天就要和美國代表直接會議，同時，我們的部長、次長、政務委員也都線上會議，可以看出，因為台灣舉國努力，不但是世界上在疫情中的幸福之地，且經濟成績是全世界極少有的正成長。
蘇貞昌也說，蔡總統一直努力，行政團隊也用盡心力，就是要守護這個國家、守護人民，希望我們全體國人同胞努力的這個成果，不要被外來的侵略，或者被內部紛擾有所減損，也相信國人同胞都非常珍惜這一塊土地、珍惜得來不易的成果，希望我們大家一起努力。
蘇貞昌指出，他帶著行政團隊這一年多來的努力，如果有一點點成績，是因為國人同胞的支持，也是團隊大家一起努力，但行政團隊不以成績自滿。一定也有做得不夠好或犯錯的地方，行政團隊也自己檢討，也仍然一本初衷，繼續努力。
蘇貞昌說，「縱算我們受傷，也一定拚命會再爬起來，因為我們有要守護的事物，就是我們這個土地、我們這個國家、保護我們的人民，謝謝大家」。