協助幸福大使圓夢　科大全國競賽奪冠

在「2020全國大專校院台灣特色商品行銷創意競賽」決賽中，環球科技大學行銷管理系吳建明主任與許堡琇、林莉玲、蕭名辰、林祈甫等4位同學勇奪全國第一名，除了與眾多來自全國各公私立大學菁英隊伍競逐，吸引眾人目光的是，其背後與雲林在地知名品牌企業「豐喜企業」與「圓夢庇護工場」所共同譜出的感人故事。 我是廣告 請繼續往下閱讀 主任吳建明指出，去年底環球科大學生發現「圓夢庇護工場」庇護員工很希望有朝一日能成為蛋糕店員工的夢想，所以邀集「塔吉特千層蛋糕大使館」共同為庇護員工圓夢包括前三個月由學生每週定期將所學門市服務與手作咖啡等技能，以師徒制的方式傳授給庇護員工，後三個月則輔導庇護員工到「塔吉特千層蛋糕大使館」以「幸福大使」身分進行門市服務，特別把庇護員工進駐的週五命名為「塔吉特幸福日」，並為「幸福大使」設置專屬的「圓夢故事屋」，裡面呈現這段學習歷程軌跡，讓消費者能深入了解與支持。環球科大沈健華校長表示，本校行銷管理系為落實學生學習成效，提升未來職場就業自信與能力，歷來課程特別重視與廠商實質合作，並戮力與社會弱勢結合，透過創意行銷促成「三方共好」效益；這次比賽正是落實這種教育理念的明證。豐喜企業廖憲平董事長欣然祝賀並特別提到：感謝環球科大行銷管理系學生團隊的努力，讓更多人感受到「塔吉特千層蛋糕」旨在「傳遞分享幸福」的寓意。▲環球科技大學在「2020全國大專校院台灣特色商品行銷創意競賽」決賽中勇奪全國第一名。（圖／環球科技大學提供）